Patron aranıyor

Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen yaklaşık 4 kilogram Hintkeneviriyle ilgili soruşturma genişletiliyor. Uyuşturucu madde ithali, alma, tasarruf ve verme suçlamalarıyla tutuklanan Ürdün uyruklu H.T.H.A. ile Ukrayna uyruklu V.B., ek tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkemede meseleyle ilgili olguları aktaran Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Cemal

Ramiz, soruşturmanın Girne’de başladığını ve Lefkoşa’da devam ettiğini söyledi.

Polis memuru Ramiz, zanlı H.T.H.A.’nın Lefkoşa’nın Marmara bölgesinde bulunan ikametgâhında yapılan aramada, 9 paket halinde toplam 160 gram ve 2 paket içerisinde yaklaşık 3 kilogram Hintkeneviri ele geçirildiğini mahkemeye aktardı.

Aramada ayrıca 4 adet hassas terazi bulunduğunu belirten Ramiz, soruşturma kapsamında uyuşturucu maddelerin ülkeye nasıl getirildiğinin ve kimlere dağıtıldığının araştırıldığını kaydetti.

Ramiz, yürütülen soruşturmada söz konusu uyuşturucu maddelerin, aranmakta olan bir şahıs aracılığıyla 31 Ekim tarihinde Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a yaklaşık 4 kilogram olarak getirildiğinin tespit edildiğini söyledi.

Uyuşturucunun bir kısmının farklı konumlara bırakıldığını belirten Ramiz, yaklaşık 800 gram Hintkenevirinin ise Girne’de dağıtıldığını mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ifade eden polis memuru Ramiz, aranmakta olan çok sayıda şahıs bulunduğunu, alınması gereken ifadeler ve beklenen raporlar olduğunu belirterek zanlıların 7 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Mine G. Serden, aktarılan olguları ve soruşturmanın devam ettiğini dikkate alarak her iki zanlının da 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

