Tarafsız, cesur, güvenilir

Ömer KADİROĞLU

Diyalog TV, yeni adıyla tv2020’nin 13’üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayan vatandaşlar, tarafsız, cesur ve güvenilir haberciliğin önemine dikkat çekti ve yayıncılık alanında nice başarılı yıllar diledi.

Diyalog TV’nin 13 yıllık yayın serüvenini değerlendiren izleyiciler, özellikle Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ın “Gündem Özel” programına övgülerde bulundu.

Toplumsal sorunların cesurca gündeme taşınması, farklı görüşlere yer verilmesi ve halkın sesinin duyurulmasına yönelik yayın anlayışının kanalı farklı kıldığını belirten vatandaşlar, doğru ve objektif haberciliğin sürdürülmesi temennisinde bulundu.

İzleyiciler, mesajlarında “Tarafsız, güvenilir ve cesur yayıncılığın adresi Diyalog TV, nice yıllara” ifadelerini kullanarak kanalın 13’üncü yaşını kutladı.

Ne dediler…?

Enver Mamülcü

“Teknolojinin gelişmesi ile kanallarında izlenme oranları düşmüştür fakat alışkanlıklar devam ediyor. Bu noktada tv2020 müthiş derecede izlenilen bir kanaldır. Gerçekleri yansıtması nedeniyle Reşat Akar’ın programı muhteşem bir şekilde izleniyor çünkü topluma gerçekleri yansıtıyor. Halkın nabzını tutan insanların dertlerini duyuran halkla içeceğe röportajlar yapan bir kanaldır. Besim Tibuk bu ülkeye pek çok değer kattı. Özellikle turizm alanında yaptığı gelişmeler ve yatırımlar takdire şayandır. Medya alanında da hem yazılı basın hem görsel basında büyük bir gelişme göstermiş ve rekabetçi durumuyla ortaya bir kalite koymuştur. Diyalog TV'nin 13. yaşını kutlar, başarılı yayınlarının devamını dilerim.”

Kubilay Kuyucuoğluları

“Yerel kanallar arasında en fazla tv2020’yi izliyorum. Özellikle Reşat Akar’ın Gündem Özel programını hiç kaçırmıyorum. Reşat Akar güncel konuları bizlere tarafsız ve doğru bir şekilde aktarıyor. Kıbrıs’ın sesi olan Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar, başarılı yayınlarının devamını dilerim.”

Mustafa Alsancak

“Yerel kanallardan en fazla takip ettiğim kanal Diyalog TV’dir. Diyalog Gazetesi’ni de her gün alıyorum. Diyalog TV’de en fazla Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ın programını takip ediyorum. Her türlü haberi gerçek ve tarafsız bir şekilde bizlere aktardığı için beğenerek takip ediyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar, nice başarılı yayınlar dilerim.”

Musa Suiçmez

“Diyalog TV yeni adıyla tv2020 yerel kanallar arasında en fazla izlediğim kanaldır. Diyalog TV halkın kanalıdır ve doğru haberleri bizlere aktarıyor. Reşat Akar ülke sorunlarını bizlere tarafsız bir şekilde sunuyor. Hiçbir şey bilmeseniz bile Reşat Akar’dan her şeyi öğreniyorsunuz. Diyalog TV halkın doğru ve tarafsız haber aldığı birinci kanaldır. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar, başarılı yayınlarının devamını diliyorum.”

Kaya Özel

“Yerel kanallardan en fazla takip ettiğim kanal Diyalog TV’dir Reşat Akar’ı seviyoruz. Dürüst ve tarafsız olduğu için Reşat Akar’ı severek takip ediyoruz. Son dönemlerde hükümetin basın özgürlüğüne ciddi bir yaptırımı vardır. Bu yaptırımların ortadan kalkmasını ve dürüst gazetecilerin sayılarının artmasını diliyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar, başarılı yayınlarının devamını diliyorum.”

Mustafa Özbalıkçı

“Yerel kanallardan en fazla tv2020’yi en fazla program olarak da Gündem Özel programını izliyorum. Reşat Akar gerçekleri cesurca söylediği için severek izliyorum. Diğer kanalların da Diyalog TV’yi örnek almasını tavsiye ediyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar başarılı yayınlarının devamını diliyorum.”

Nejdet Kaç

“Yerel kanallardan en fazla takip ettiğim kanal Diyalog TV’dir. Bilhassa haberler ve Reşat Akar’ın programı en fazla izlediğim programlardır. Diyalog TV’nin 13’üncü yaşını kutlar, başarılı yayınlarının devamını diliyorum.” Devamı yarın