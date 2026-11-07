Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Limanı’nda bir TIR’da yapılan aramada ele geçirilen silahlarla ilgili tutuklanan TIR şoförü A.J. ile lojistik firması sahibi M.A.A. mahkemeye çıkarıldı. “Rıhtım Kapanı Operasyonu” kapsamında tutuklanan zanlılar hakkında 3 gün ek süre alındı.

Mahkemede olayla ilgili olguları aktaran polis memuru Mehmet Keleş, 5 Kasım tarihinde saat 15.30 sıralarında, Akdeniz isimli gemiyle Gazimağusa Limanı’na gelen bir TIR’ın Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından durdurulduğunu söyledi.

Polis, TIR’da şoför olarak A.J. ile aracın bağlı olduğu firmanın sahibi M.A.A.’nın bulunduğunu belirtti.

Zanlıların huzurunda TIR’da gerçekleştirilen aramada, koltuk arkasına gizlenmiş halde 4 adet 9 mm çapında tabanca bulunduğunu kaydeden polis, silahların emare olarak alındığını açıkladı.

Silahların kimlere getirildiği araştırılacak

Ele geçirilen tabancaların balistik incelemeye gönderileceğini belirten polis, zanlıların cep telefonlarının da veri incelemesine tabi tutulacağını ifade etti.

Polis, silahların kimlere ve hangi amaçla getirildiğinin araştırılacağını, ayrıca söz konusu tabancaların ülkede meydana gelen olaylarda kullanılıp kullanılmadığının tespit edileceğini kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, mahkemeden ek tutukluluk süresi talep etti.

Mahkeme; zanlı A.J. ve M.A.A.’nın 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.