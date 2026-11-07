İftira var

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da meydana gelen bir olayda danışmanı olan A.T. (E-45), iş görüşmesi amacıyla evine gittiği genç kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor. Kadının şikayeti üzerine sorgulanan danışman, dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hasan Söker, zanlının, 3 Kasım’da, Pertev Paşa Mahallesi’nde, iş görüşmesi yapma maksadıyla gittiği müştekinin evinde, zorla dudağından öperek, cinsel saldırıda bulunduğunu açıkladı. Zanlının, kendisine yapılan dava tebliğinde, suçlamayı kabul etmediğini belirten Söker, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve mahkemeden uygun teminat talep etti. Avukat Batur Sağlamer, müvekkiline iftira atıldığını iddia etti.

Mahkeme; zanlının, 50 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve bir kefilin, 800 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla, davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi. Mahkeme esnasında, müşteki kadının babasının, zanlıya “sapık” diye bağırması üzerine, Yargıç mahkeme salonunu boşalttı.