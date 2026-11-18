Suna ERDEN

Yeğeniyle yaşadığı tartışmanın ardından öfkesine hâkim olamayarak iş yerini kundaklayan ve aracına zarar veren İbrahim Mevlana’nın cezası belli oldu. Serhatköy’de meydana gelen olayda 211 bin TL’lik zarara yol açan sanık, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 4 yıl hapse mahkûm edildi.

Güzelyurt’a bağlı Serhatköy’de husumetli olduğu şahısla konuştuğu gerekçesiyle yeğenine ait makinist atölyesini kundaklayan ve aracına zarar veren 58 yaşındaki İbrahim Mevlana hakkındaki davada dün karar açıklandı.

Sanık, “kundaklama, kasti hasar ve sarhoşluk” suçlarından 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ayşen Toroslu başkanlığında, Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler ve Yargıç Engin Atıcı’dan oluşan mahkeme heyetinin kararını Yargıç Engin Atıcı okudu.

Karar duruşmasında Savcı Hasan Boşnak hazır bulundu.

Yargıç Atıcı, sanığın 8 Şubat 2026 tarihinde saat 01.00 sıralarında Serhatköy’de, 175 miligram alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, aralarında yaşanan tartışmanın ardından yeğeni E.M.’ye ait kaporta ve tamir atölyesine girdiğini belirtti.

Sanığın, yeğeninin ikametgâhının yanında bulunan iş yerine benzin dökerek ateşe verdiğini kaydeden Yargıç Atıcı, olayın ardından iş yerinin yanında park halinde bulunan yeğenine ait Isuzu marka van aracın sol kapı camını sağ eliyle yumruklayarak kırdığını ve kasten hasara neden olduğunu ifade etti.

211 bin TL zarara neden oldu

Kundaklama suçunun müebbet hapis cezası öngören ciddi suçlardan olduğuna dikkat çeken Yargıç Atıcı, sanığın yeğeninin geçim kaynağı olan iş yerini kundaklamasını ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Sanığın toplam 211 bin TL tutarında zarara neden olduğunu belirten Yargıç, işlenen suçların Anayasa ile güvence altına alınan mülkiyet hakkını ihlal ettiğini vurguladı.

Bu tür suçların toplumda can ve mal güvenliği açısından ciddi endişelere yol açtığını ifade eden Yargıç Atıcı; tüm olguları değerlendirdikten sonra İbrahim Mevlana’yı 4 yıl hapis cezasına mahkûm ettiklerini açıkladı.