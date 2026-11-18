Kız arkadaşına baktığı gerekçesiyle tartıştığı şahsın yüzüne yumruk atan, düşüp el bileğinin kırılmasına neden olan 19 yaşındaki A.M. Lefkoşa’da tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Vahim zarar suçundan yargılanacak olan zanlı, teminatla bırakıldı.

Polis memuru; olayın 14 Kasım 2026 tarihinde saat 03.30 sıralarında Lefkoşa Köşklüçiftlik’te meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlının, kız arkadaşına baktığı gerekçesiyle B.M.’nin yüzüne bir kez yumruk attığını ve yere düşmesine neden olduğunu belirtti. Saldırı sonucunda B.M.’nin sağ el bileğinin kırıldığını kaydeden polis, şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Zanlının 16 Kasım’da Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını belirten polis, zanlının suçlamayı kabul ederek dava tebliğine imza attığını söyledi.

Polis memuru; zanlının 2025 yılında sirkat, 2026 yılında ise uyuşturucu suçlarından teminat altında olduğunu kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, zanlının yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 500’er bin TL nakit teminat göstermesine emir verdi.

