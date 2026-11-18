Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili adayı Hüseyin Çavuş, narenciye sektörüne ayrılan tarım bütçesi payının 2023 öncesinde yüzde 3 seviyesinde olduğunu, son üç yılda ise yüzde 20’ye yükseldiğini ifade etti.

Göreve geldikleri günden itibaren tarımda sürdürülebilirliği sağlamayı, üreticinin girdi maliyetlerini azaltmayı ve sektörel büyümeyi hedeflediklerini belirten Çavuş, sulama altyapısından hayvancılığa, üretici desteklerinden ürünlerin pazarlanmasına kadar birçok alanda önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Sulama suyu yatırımlarına dikkat çeken Çavuş, Güzelyurt Ovası’nda 25 bin dönümden fazla arazinin kaliteli suyla buluşturulduğunu belirtti. Narenciye sektörüne ayrılan tarım bütçesi payının 2023 öncesinde yüzde 3 seviyesinde olduğunu, son üç yılda ise yüzde 20’ye yükseldiğini ifade etti.

Üretici desteklerinde son üç yılda yüzde 321 artış sağlandığını belirten Çavuş, tohum ve gübre gibi temel girdilerin maliyetlerinin önemli bölümünün devlet tarafından karşılandığını ifade etti.

Hayvancılıkta ıslah projelerinin hayata geçirildiğini, küçükbaş hayvan desteklerinin artırıldığını ve anaç hayvanların da ilk kez ıslah projesi kapsamında desteklendiğini söyleyen Çavuş, TİKA iş birliğiyle genç üreticilere bugüne kadar bin hayvanın hibe edildiğini anlattı.

Tarımsal araştırmalara son iki yılda bakanlık bütçesinden destek sağlandığını belirten Çavuş, iklim ölçüm merkezleri ve akıllı sera yatırımlarının gerçekleştirildiğini söyledi.

“Yeni dönemin hedeflerini açıkladı”

Gelecek döneme ilişkin projelerini de paylaşan Çavuş, tarım ve hayvancılık desteklerinin güçlendirilmesi, tav verimli sisteminin hayata geçirilmesi, topraksız organize seracılık bölgesinin kurulması ve modern entegre et tesisinin faaliyete geçirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Çavuş, Tarım Bakanlığı hizmet kampüsü, sağlık ve karantina laboratuvarı, her ilçede modern tesisler, süt sektöründe soğuk zincir altyapısının geliştirilmesi ve su tasarrufu sağlayan modern sulama sistemlerinin kurulmasının da öncelikli projeler arasında yer aldığını ifade etti.

Anavatan Türkiye'den gelen suyun dağıtımına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Çavuş, 204 kilometrelik yeni hat döşendiğini ve eksik bölgelerin suyla buluşturulması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Projenin 2027 yılı sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini kaydeden Çavuş, tarım ve hayvancılık sektörünü güçlendirmeye, üreticiyi desteklemeye ve üretimde sürdürülebilirliği sağlamaya yönelik çalışmaların devam edeceğini vurguladı.