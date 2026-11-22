Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, 2008 öncesi sigortalanan kişilerin 2012 yılında kaybettikleri hakları geri vereceklerini belirtti.

CTP, Gönyeli Alayköy Belediye Başkan adayı Damla Soyalp ile ekibi ve CTP Lefkoşa Türk Belediyesi meclis üyesi adayları düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Hidden Garden’da yoğun katılımla gerçekleşen etkinliğe, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, bazı belediye başkanları, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, adaylar ve çok sayıda partili katıldı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli burada yaptığı konuşmada, yeni dönemde çalışma yaşamında çalışanların haklarını koruyacaklarını vurgulayarak, 2008 öncesi sigortalanan yurttaşların 2012 yılında kaybettikleri haklarını geri vereceklerini açıkladı.

Sosyal güvenlik reformunun CTP döneminde hayata geçirildiğini hatırlatan İncirli, “ Sosyal güvenlik reformu sayesinde bugün insanlar emekli olabilmektedirler. Biz 1 Ocak 2008'de sosyal güvenlik reformunu gerçekleştirdik. O tarihten önceki insanların haklarını kendilerine teslim ederek o haklara dokunmadan bu değişikliği yapmıştık” dedi. İncirli, “Ama 2012'de geldiklerinde insanların bu haklarını ellerinden aldılar. Bizler bu yeni dönemde 2008 öncesi sigortalanan insanların 2012'de kaybettikleri haklarını da kendilerine geri vereceğiz” ifadelerini kullandı.

İhtiyacı olanların yanında duracağız

Yeni dönemde dürüst, adil ve liyakate dayalı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini belirten İncirli, “Dürüst bir yönetim kuracağız. Hizmet verirken insanları ayırmayacak, doğdukları yere göre, kökenlerine göre, inançlarına göre ayırmayacak, herkesi kucaklayacağız. En çok ihtiyacı olanların yanında duracağız” dedi. Sağlık, eğitim ve bakım hizmetlerinde kapsamlı çalışmalar gerçekleştireceklerini, hayat pahalılığıyla mücadele edeceklerini ve kamu hizmetlerini hızlandıracaklarını vurgulayan İncirli, “Kamu hizmetlerini dijitalleştireceğiz ve bürokrasiyi sadeleştirip, hızlandıracağız” dedi.

Soyalp: Şahlanma dönemi başlıyor

CTP Gönyeli Alayköy Belediye Başkan adayı Damla Soyalp, konuşmasında Gönyeli Alayköy’ün yeniden yatırım ve hizmetlerle buluşacağı bir dönemi başlatacaklarını vurgulayarak, “4 yıllık bir duraklama devri yaşadı ama bugün Gönyeli Alayköy’de yeniden yatırımların konuşulacağı şahlanma dönemine geçişinin kapısını aralıyoruz. 6 Aralık’ta bu değişimin hikayesini birlikte yazacağız” dedi.

CTP, Güzelyurt’ta değişim için yürüdü

Öte yandan CTP, Güzelyurt’ta değişim ve yeni bir dönem için yürüdü. Yoğun katılımla gerçekleşen yürüyüşte “Güzelyurt değişime hazır, memleket yeni bir döneme hazır” mesajı verildi. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin öncülüğünde düzenlenen yürüyüşte, CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy, bazı belediye başkanları, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, adaylar ve partililer yer aldı. Yürüyüşte Güzelyurt’u CTP belediyeleri arasına katma kararlılığı da vurgulandı.

Güzelyurt Terminali’nden başlayan yürüyüşte kalabalık, değişim ve yeni bir dönem için tek yürek oldu. Coşkulu anlara sahne olan yürüyüş, bölge halkından da destek gördü. Yürüyüş boyunca yurttaşlarla selamlaşan CTP heyeti, esnafı da ziyaret ederek vatandaşlarla tek tek kucaklaştı, sohbet etti ve bölge halkının taleplerini dinledi.

Sloganlar eşliğinde Güzelyurt sokaklarında yürüyen kalabalık “Birlik, mücadele dayanışma”, “Sıla Başbakan”, “Rwşat Başkan” “Güzelyurt hazır, CTP hazır” diye ses yükseltti.

CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy “Bu yeni yolda yeni dönem için birlikte adım attık. Bu adımlar Güzelyurt’un daha adil, daha eşit, daha çağdaş yeni bir dönemi için atıldı” dedi.

Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2026, 02:55