DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Gazimağusa’da düzenlenen seçim yürüyüşünde kente yönelik projelerini açıkladı.

Demokrat Parti (DP), seçim çalışmaları kapsamında Gazimağusa’da milletvekili, belediye başkan ve belediye meclis üyesi adaylarının katılımıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Partililerin de yoğun şekilde katıldığı yürüyüşte DP heyeti, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek seçim çalışmalarını sürdürdü.

Yürüyüşün ardından katılımcılara hitap eden DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, gösterilen ilgi ve destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kendileriyle birlikte yürüyenlerin yanı sıra telefonla arayarak destek veren herkese teşekkür eden Ataoğlu, Demokrat Parti olarak ülkeye, gençlere ve kadınlara duydukları bağlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Konuşmasında Gazimağusa’nın geleceğine yönelik projelerini de açıklayan Ataoğlu, kentin deniz turizmi potansiyelini geliştirecek modern bir marina kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Ataoğlu, Gazimağusa kent merkezinde uzun süredir atıl durumda bulunan tarihi DENKO binasına ilişkin projelerini de paylaştı.

