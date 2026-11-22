Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin UBP’nin seçim icraat kitapçığında yer alan Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC bayraklarına yönelik itirazlarına tepki gösterdi.

Üstel yazılı açıklamasında UBP olarak seçim tarihinin en “güzel” icraat kitapçıklarından birini hazırladıklarını belirtti; yaptıklarını ve yapacaklarını halka anlattıkları bu kitapçığı yaklaşık iki aydır dağıttıklarını kaydetti. Üstel, “Kitapçıklarımızı yeniden basıp halkımıza ulaştıracağız”dedi.

Üstel’in açıklaması aynen şöyle:

“Ulusal Birlik Partisi olarak seçim tarihimizin en güzel icraat kitapçıklarından birini hazırladık. Yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı halkımıza anlatıyoruz ve bu kitapçığı yaklaşık iki aydır dağıtıyoruz. Seçim propaganda dönemi başlamadan önce pek çok partinin kullandığı billboardlara ve diğer açık hava reklamlarına hiçbir itirazda bulunmadık. Aynı dönemde düzenlenen ve seçim yasakları kapsamında değerlendirdiğimiz açık hava mitinglerinin hiçbirine de itiraz etmedik. Bunların her birini, siyasi partilerin kendi ideolojilerini ve düşüncelerini halkımıza anlatabildikleri demokratik birer uygulama olarak gördük ve buna saygı duyduk.

Ne var ki CTP bu iyi niyeti suistimal etti. Seçime iki hafta kala, fotoğraflarda iki devletimizin bayrakları görünüyor diye Yüksek Seçim Kurulundan kitapçıklarımızın toplatılmasını istedi. Türkiye Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ile yaptığımız görüşmelerin fotoğraflarındaki bayraklara itiraz ettiler. Türkiye ile KKTC arasındaki doğalgaz boru hattı projesini anlatan görselde yer alan iki devletimizin bayraklarına da itiraz ettiler. Kıbrıs Türk Hava Yolları uçağının kuyruğundaki bayraktan Beşparmak Dağları’ndaki bayrağımıza kadar nerede ay yıldız görmüşlerse itiraz etmişler. Üzülerek ifade ediyorum ki Yüksek

Seçim Kurulunun kararı gereği kitapçığımızı yeniden düzenlemek zorunda kaldık. Halkımız neyin neden değiştiğini bilsin diye yeni baskının kapağına şu iki cümleyi yazacağız. Bu kitapçıktan kaldırılan her bayrak CTP’nin eseridir. Bulanıklaştırılan her görsel, CTP’nin bayraklarımızı hedef almasının sonucudur. Kitapçıklarımızı bu ifadelerle yeniden basıp halkımıza ulaştıracağız. Bu zihniyeti iyi tanıyın. Biz Cumhuriyetimizle de bayraklarımızla da gurur duyuyoruz. Halkımız bu zihniyete sandıkta gereken cevabı verecektir.”



Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2026, 02:55