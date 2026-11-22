Gazimağusa Belediye Başkan Adayı Koral Bozkurt, seçim çalışmaları kapsamında Dumlupınar Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek projelerini anlattı. Belediye başkanı seçilmesi halinde tüm enerjisini Gazimağusa için harcayacağını vurgulayan Bozkurt, “Koral belediyede 24 saat yatacak. Bunu da herkes böyle bilsin” dedi.

Gazimağusa’nın geçmişte ekonomik ve sosyal yaşam açısından Kıbrıs’ın önde gelen kentlerinden biri olduğunu ancak yıllar içerisinde bu konumunu kaybettiğini savunan Bozkurt, kentin sahip olduğu potansiyelin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Şehrin tarihi dokusu, üniversiteleri, limanı ve turizm potansiyeline dikkat çeken Bozkurt, yeni parklar, spor alanları, gençlik tesisleri ve sosyal yaşam merkezleri oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Kaleiçi’nin yeniden canlandırılması ve Gazimağusa’nın denizle buluşturulmasının öncelikli projeleri arasında yer aldığını ifade eden Bozkurt, hedeflerinin Gazimağusa’yı Akdeniz’in marka şehirlerinden biri haline getirmek olduğunu kaydetti.

Belediye başkanı seçilmesi halinde tüm enerjisini Gazimağusa için harcayacağını vurgulayan Bozkurt, “Koral belediyede 24 saat yatacak. Bunu da herkes böyle bilsin” dedi.

Bozkurt, “Varımla, gücümle, her şeyimle ben Mağusa için çalışacağım” ifadelerini kullandı.

