Ömer KADİROĞLU

Kybele Inner Wheel Kulübü, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi’nin ihtiyaç duyduğu 7 adet komodin ve 4 adet yatak yanı yemek masasını dün hastaneye teslim etti.

Ülkemizde gerçekleştirdiği yardımlarla gündeme gelen Kybele Inner Wheel Kulübü, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi’ne anlamlı bir katkıda bulundu. Kulüp, Osmanlar Vakfı ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğinde temin edilen 7 adet komodin ile 4 adet yatak yanı yemek masasını hastanede görev yapan doktora teslim etti.

Kybele Inner Wheel Kulübü Başkanı Tomur Ergüven yaptığı açıklamada, Çocuk Onkoloji Servisi’nin ihtiyaçlarına katkıda bulunmak amacıyla bir faaliyet başlattıklarını ve bu kapsamda Bahçeşehir Üniversitesi ile Osmanlar Vakfı iş birliğinde hareket ettiklerini belirtti.

Geçmiş dönem başkanı Pervin Gürler’in girişimiyle Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı tabloların satışından elde edilen gelirle, servisin ihtiyaç duyduğu 7 adet komodin ve 4 adet yatak yanı yemek masasının satın alındığını kaydeden Ergüven, projeye katkı koyan herkese teşekkür etti.

Osmanlar Vakfı Koordinatörü Dr. Cemaliye Mahmutoğlu da yaptığı açıklamada, projeye küçük kalplere dokunmak amacıyla dahil olduklarını belirtti. Osmanlar Vakfı, Bahçeşehir Üniversitesi ve Kybele Inner Wheel Kulübü iş birliğinde anlamlı bir projenin hayata geçirildiğini ifade eden Mahmutoğlu, alınan malzemelerin Onkoloji Servisi’ne yararlı olacağını belirterek benzer çalışmaların artarak devam etmesini temenni etti.

Çocuk Hematoloji Uzmanı Dr. Ayşe Sayılı Erenel ise yaptığı açıklamada sivil toplum dayanışmasının önemine dikkat çekerek, bu güzel dayanışma örneğini bir kez daha gördüklerini söyledi. Çocuk Onkoloji Servisi’nin ihtiyaçlarının karşılanması için iş birliği yapan ve emek veren Osmanlar Vakfı, Bahçeşehir Üniversitesi ve Kybele Inner Wheel Kulübü’ne teşekkür etti.