Suna ERDEN

Lefkoşa’da bir kuyumcudan yaklaşık 20 milyon TL değerinde altın ve nakit para çalınmasıyla ilgili tutuklanan 4 zanlı yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılardan ikisi cezaevine gönderilirken, diğer ikisi ise teminatla serbest kaldı. Soygunu gerçekleştiren esas zanlı B.K.’nin Gürcistan’a kaçtığı öğrenilirken,

polis, çalınan altınlardan sadece 344 gramının bulunduğunu açıkladı.

Duruşmada olguları aktaran polis memuru; 2 Kasım 2026 tarihinde saat 18.00 sıralarında, Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kuyumcu dükkânında çalışan B.K.’nin iş yeri kasasında muhafaza edilen toplam 2 milyon TL değerindeki 200 adet çeyrek altını, 10 bin Sterlin, 500 ABD Doları ve 100 bin TL nakit parayı çaldığını söyledi.

Polis, zanlının ayrıca vitrinden kasaya yerleştirilen 6 milyon TL değerinde bir kilo 22 ayar takı setini ve 12 milyon TL değerinde 2 kilo 14 ayar takı setini Victoria's Secret çantasına koyarak iş yeri dışına çıkardığını belirtti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında suçla bağlantısı olduğu tespit edilen D.D., A.S., H.Ç. ve F.B.’nin tutuklandığını belirten polis, soruşturmada çalınan altınlardan 17 altın yüzük, 5 tam altın, 23 çeyrek altın, 11 altın bileklik, 6 altın kolye, 6 altın kolye ucu, altın küpe ve Cumhuriyet altınının bulunarak emare alındığını kaydetti.

Polis, F.B.’nin ifadesinde altınların bir kısmını Ö.G. isimli şahsın da aldıktan sonra yurt dışına kaçtığını söylediğini aktardı.

Çalınan altınlardan şu ana kadar yalnızca 344 gramının bulunabildiğini belirten polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydetti.

Zanlılar aleyhine hırsızlık mal kabulü suçlaması getirildiğini belirten polis, D.D.’nin ülkede çalışma izniyle bulunduğunu, A.S.’nin KKTC vatandaşı olduğunu, H.Ç. ve F.B.’nin ise ülkede turist statüsünde bulunduğunu ifade etti.

Polis, D.D. ve A.S.’nin teminata bağlanmasını, H.Ç. ve F.B.’nin ise tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, D.D. ve A.S.’nin yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, 50’şer bin TL nakit teminat yatırmalarına ve her biri için bir kefilin 600’er bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Mahkeme; H.Ç. ve F.B.’nin ise iki ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.