Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt ilçelerinde önceki gece eş zamanlı gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde 627 sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken, 21 araç trafikten men edildi. Denetimlerde ayrıca iki kişi ahşap sopa taşımaktan, iki kişi ise ülkede izinsiz ikamet etmekten tutuklandı.

Polis ekipleri tarafından eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler, bahis ofisleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde denetimler gerçekleştirildi. Trafikte seyir halindeki araçlar da kontrol edildi.

Denetimler kapsamında kullanımlarındaki araçlarda yapılan aramalarda kanunsuz olarak ahşap sopa bulundurup taşıdıkları tespit edilen iki kişi tutuklandı. Ülkede yasal statüsü bulunmadığı halde ikamet izinsiz yaşadığı belirlenen iki kişi de tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

5 bin 468 sürücü kontrol edildi

Trafik denetimleri kapsamında toplam 5 bin 468 araç sürücüsü kontrol edildi. Trafik kurallarına uymayarak yolu kullanan diğer sürücü ve yayalar için tehlike yarattığı tespit edilen 627 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Ayrıca 21 araç trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları:

Süratli araç kullanmak: 149

Alkollü araç kullanmak: 9

Sigortasız araç kullanmak: 19

Cep telefonu kullanmak: 5

Emniyet kemeri takmamak: 16

Muayenesiz araç kullanmak: 39

Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 62

Trafik ışıklarına uymamak: 66

Trafik levha ve işaretlerine uymamak: 19

Susturucusuz egzozlu araç kullanmak: 4

Aracın ışık kurallarına uymamak: 12

Diğer trafik suçları: 227