Lefkoşa’da bulunan Metehan Kara Giriş Kapısı’nda düzenlenen narkotik operasyonunda, yaklaşık 600 gram sentetik cannabinoid (bonzai) türü uyuşturucuyla yakalanan Güney Kıbrıs vatandaşı A.M.(E-44) ile Rusya vatandaşı A.U.(K-43) yeniden Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’ta bir şahsın yönlendirmesiyle aldıkları ve kişi başı 100 Euro karşılığında Kuzey Kıbrıs’ta belirlenen bir konuma bırakmak amacıyla ülkeye ithal ettikleri açıklandı. Zanlıların avukatı ise müvekkillerinin getirdikleri maddenin çay olduğunu sandıklarını ve uyuşturucu olduğunu bilmediklerini iddia etti.

Mahkemede olguları aktaran polis, 7 Kasım 2026 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Metehan Kara Giriş Kapısı’nda operasyon gerçekleştirildiğini anlattı.



Polis memuru, KQW 149 plakalı araçla KKTC’ye giriş yapan A.M. ve A.U.’nun üzerlerinde ve kullanımlarındaki araçta arama yapıldığını belirtti.

Yapılan aramada, zanlıların tasarrufunda yaklaşık 600 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlıların ifadelerinde uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’ta bir şahsın yönlendirmesiyle aldıklarını ve kişi başı 100 Euro karşılığında Kuzey Kıbrıs’ta belirlenen bir konuma bırakmak amacıyla ülkeye ithal ettiklerini itiraf ettiklerini açıkladı.

Polis memuru, zanlıların daha önce de aynı yöntemle 4 kez ülkeye uyuşturucu ithal ettiklerini söylediklerini aktardı.

İki kez mahkemeye çıkarılarak 11 gün ek tutukluluk süresi alınan zanlılarla ilgili soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, her iki zanlının da Güney Kıbrıs’ta ikamet ettiğini kaydederek tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Savunmadan ilginç iddia

Zanlıların avukatı ise müvekkillerinin getirdikleri maddenin çay olduğunu sandıklarını ve uyuşturucu olduğunu bilmediklerini iddia etti.

Polis memuru ise bu iddiaya, “Neden birileri çay getirmeleri için para versin ki?” sözleriyle karşılık verdi.

Mahkeme; A.M. ve A.U.’nun iki ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

