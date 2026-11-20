Lefkoşa’da yeşil reçeteye tabi 168 adet hapı iki ayrı noktaya bıraktıkları gerekçesiyle tutuklanan E.E.A. (E-25) ve S.K. (E-18) yeniden mahkemeye çıkarıldı. İki zanlı hakkında tutuksuz yargı kararı verildi.

Soruşturmayı yürüten polis, 14 Kasım 2026 tarihinde saat 00.30 sıralarında, Lefkoşa’da Hamitköy ile Haspolat arasındaki isimsiz toprak yol üzerinde devriye görevinde bulunan Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin zanlıları tespit ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru; HP 252 plakalı aracın sürücüsü E.E.A. ile araçta yolcu olarak bulunan S.K.’nin, yol üzerindeki iki ayrı noktaya yeşil reçeteye tabi 112 adet Lyrica ve 56 adet Pregabalin Viatris hap bıraktıkları sırada suçüstü yakalandıklarını söyledi.

Zanlılarla ilgili soruşturma başlatıldığını belirten polis, söz konusu hapların emare olarak alındığını kaydetti.

Olayın ardından E.E. ve S.K.’nin tutuklandığını belirten polis, zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak 5 gün ek tutukluluk süresi aldığını kaydetti.

Polis, bu süre içerisinde zanlıların iki kez doktor kontrolünden geçirildiğini ve her iki zanlının da KKTC vatandaşı olduğunu belirterek uygun teminat talep etti.

Soruşturma tamamlandı

Zanlıların avukatı ise müvekkillerinin darp edildiğini öne sürdü.

Mahkeme, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, E.E.A.’nın 50 bin TL, S.K.’nin ise 20 bin TL nakit teminat yatırmasına ve her iki zanlı için birer kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Yargıç; zanlıların darp edildikleri yönündeki iddialara ilişkin doktor raporlarında bazı bulgular bulunduğunu belirterek, konuyla ilgili polis soruşturması açılmasını da emretti.

