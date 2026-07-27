Arkadaşlarını özledi

KKTC'den ihraç edilen Ukrayna vatandaşı D.G., bir yıl sonra yasa dışı yollardan ülkeye geri geldi. Alsancak’taki denetimler esnasında yakalanan zanlının Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a kaçak olarak geçtiği tespit edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında soruşturmanın devamı için 3 gün tutukluluk emri verildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, 25 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 sıralarında Alsancak’ta yapılan denetimler sırasında, 14 Kasım 2025 tarihinde hırsızlık suçundan KKTC'den ihraç edilen zanlının yasa dışı bir şekilde ülkeye geldiğinin belirlendiğini açıkladı. Polis, yapılan soruşturmada zanlının 23 Temmuz 2026 tarihinde Gazimağusa'da henüz tespit edilemeyen bir noktadan Güney Kıbrıs'tan KKTC'ye kanunsuz şekilde giriş yaptığının belirlendiğini ifade etti.

Polis, zanlının tutuklanmasının ardından verdiği ifadede Ayia Napa bölgesinden yürüyerek Gazimağusa'ya geçtiğini ancak tam olarak hangi noktadan giriş yaptığını hatırlamadığını beyan ettiğini aktardı. Polis, yapılan üst aramasında ise zanlının üzerinde kimliğini veya vatandaşlığını gösteren herhangi bir kimlik ya da pasaport bulunmadığını söyledi.

Soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu ifade eden polis, Muhaceret Amirliği ile gerekli yazışmaların yapılacağını, zanlının ülkeye giriş güzergâhının araştırılacağını ve alınması gereken ifadeler bulunduğunu belirterek 3 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

