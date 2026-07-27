Boğazını da sıktı

Lefkoşa'da meydana gelen olayda, Türkmenistan uyruklu A.N.’nin eşini önce telefonla arayarak ölümle tehdit ettiği, ardından evde saçından sürükleyip boğazını sıkarak tokat attığı öne sürüldü. Şikâyet üzerine polis tarafından tutuklanan zanlı, "şiddet kullanma tehdidi", "ciddi darp" ve "telefonda tacizlik" suçlamalarıyla mahkemeye çıkarıldı.

Darp edilen kadın hastanede doktor kontrolünden geçirilerek rapor alırken, mahkeme zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkemede olguları aktaran polis, olayın 26 Temmuz 2026 tarihinde saat 03.30 sıralarında Lefkoşa'da meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının önce eşini telefonla arayarak, "Çık dışarı, dışarı çıkmazsan ya seni, ya bebeği, ya anneni ya da kardeşini öldüreceğim" sözleriyle şiddet kullanma tehdidinde bulunup telefonda taciz ettiğini belirtti.

Polis, zanlının daha sonra eşinin evden dışarı çıkmaması üzerine saçından tutarak sürüklediğini, boğazını sıktığını ve yüzüne tokat atarak ciddi şekilde darp ettiğini mahkemeye aktardı.

Şikâyet üzerine zanlının tutuklandığını kaydeden polis, müştekinin acil serviste doktor kontrolünden geçirildiğini ve darp raporu alındığını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının soruşturma maksatlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

