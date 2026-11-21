Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan 19 Kasım tarihli kurul kararı ile kredi kartı kullanımında asgari ödeme tutarlarına yönelik yeni limit dilimleri belirlendi.

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 22’nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca alınan karara göre, kredi kartı dönem borcu asgari ödeme oranları üç farklı limit kademesine ayrıldı.

Yapılan düzenleme kapsamında; limiti 100 bin Türk Lirası ve altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 20’si olarak belirlendi.

Limiti 100 bin Türk Lirasının üzerinde olup 200 bin Türk Lirasını aşmayan kredi kartları için bu oran yüzde 30 seviyesinde tespit edilirken, limiti 200 bin Türk Lirasının üzerinde olan kredi kartlarında ise asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 40’ı olarak kararlaştırıldı.

