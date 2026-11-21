Suna ERDEN

Türkiye merkezli uluslararası yemek şirketinin Kuzey Kıbrıs'taki şubesinden 100 milyon liranın usulsüz şekilde aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 4 ilde operasyon düzenlendi. Geçtiğimiz Ekim ayında tutuklanarak cezaevine gönderilen firmanın Lefkoşa şubesindeki müdürü B.D.'nin bağlantılı olduğu öne sürülen 11 kişi; İstanbul, Hatay, Tekirdağ ve Siirt'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

Soruşturmada, şirketten çıkarılan paraların Türkiye'de kurulan üç paravan şirket üzerinden şüphelilere ve yakınlarına aktarıldığı ortaya çıkarıldı. KKTC polisinin yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan şirketin Kıbrıs müdürü 50 günde yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Ayrıca banka hesaplarına el konuldu.

Soruşturma nasıl başladı

Geçtiğimiz ekim ayında şirketin Lefkoşa'daki şubesine yönetici olarak atanan B. D.'nin, alınan hizmetler karşılığında sahte faturalar düzenleyerek şirketi yaklaşık 100 milyon TL zarara uğrattığı tespit edildi.

Polis soruşturmasına göre B.D., şirketin aylık ödeme onay belgelerini e-posta yoluyla İstanbul'daki merkeze göndererek onay aldıktan sonra belgeler üzerinde değişiklik yaptı. Bu yöntemle onaylanan ödeme listelerinde bulunmayan şirket ve tüzel kişilere para aktarılmasını sağladığı, şirket hesaplarından toplam 99 milyon 374 bin TL'nin çıkarıldığı belirtildi.

Paralar üç paravan şirket üzerinden aktarıldı

KKTC’deki şirketten aktarılan paraların E. G. adına kurulan üç paravan şirkete gönderildiği tespit edildi. Paraların daha sonra şüphelilerin yakın akrabalarının banka hesaplarına parça parça aktarılarak izlerinin kaybettirilmeye çalışıldığı ortaya çıkarıldı.

Şüphelilerden E. G.'nin, gerçekleştirilen para transferlerinin ardından yaklaşık 70 milyon TL'yi yeniden B.D.'nin hesabına aktardığı belirlendi. Öte yandan B.D.'nin elde ettiği paranın 14 milyon TL'sini yasa dışı bahis sitelerinde kaybettiği de soruşturma kapsamında öne sürülen iddialar arasında yer aldı.

Müdür cezaevinde

KKTC'de yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan B.D.’nin cep telefonuna, kullanımındaki araca, ödeme talimatlarına, bilgisayarlara ve şirket belgelerine el konuldu. Banka hesapları ve elektronik cihazlar incelemeye alındı.

Soruşturmanın ardından B.D., 20 Ekim 2026 tarihinde tutuklu yargılanmak üzere 50 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderildi.

Dört ilde eş zamanlı operasyon

Vurgunun Türkiye ayağında ise soruşturma genişletilerek sürdürüldü. B.D.'nin KKTC ve Türkiye'deki bankalar üzerinden gerçekleştirdiği işlemler tek tek incelendi. Türkiye ve KKTC polisin in koordineli yürüttüğü soruşturma sonucunda, paraların paravan şirketler üzerinden aktarıldığı tespit edildi.

Elde edilen bulgular üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul, Hatay, Tekirdağ ve Siirt'te eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 10'u emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Diğer şüphelinin ise Hatay'da gözaltında bulunduğu öğrenildi.