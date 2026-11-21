Suna ERDEN

Lefkoşa’da düzenlenen narkotik operasyonunda 360 gram hintkeneviri, uyuşturucu içerdiğine inanılan 34 hap, hassas terazi ve 3 bin 850 Euro nakit parayla yakalanan C.I.A. (E-37) ve C.S.O. (E-32) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Uyuşturucuları WhatsApp üzerinden aldıkları talimatlarla Lefkoşa’da farklı noktalara bıraktıkları açıklanan iki zanlı hakkında 7 gün ek tutukluluk kararı verildi.

Olguları aktaran polis, 17 Kasım 2026 tarihinde zanlıların Hamitköy’deki ikametgâhlarında uyuşturucu bulunduğuna dair bilgi aldıklarını ve aynı gün söz konusu adrese gittiklerini anlattı. Polis, ikametgâhta yapılan aramada salon kısmında 311 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu kaydetti. Polis, zanlı H.A.'nın odasında 20 gram hintkeneviri, uyuşturucu olduğuna inanılan 34 adet hap ve 3 bin 850 Euro nakit para ele geçirildiğini kaydetti. Diğer zanlı C.O.'nun odasında ise satışa hazır 28 gram hintkeneviri bulunduğunu açıklayan polis, zanlıların ifadelerinde uyuşturucu maddeleri kasım ayı içerisinde bir şahsın WhatsApp üzerinden yönlendirmesiyle 390 gram hintkeneviri ve 40 adet hap olarak aldıklarını söylediklerini aktardı. Polis, zanlıların, 30 gram hintkenevirini küçük parçalara bölerek Lefkoşa'da kendilerine verilen konumlara bıraktıklarını ve tanımadıkları kişilerin bu maddeleri almasını sağladıklarını ifade etti. Polis, zanlıların ele geçirilen 3 bin 850 Euro'nun uyuşturucu işini yaptıkları şahıs tarafından kendilerine gönderildiğini itiraf ettiklerini de mahkemeye aktardı. Soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler ve analiz sonuçlarının bulunduğunu, ayrıca aranan bir şahıs olduğunu belirtti. Polis memuru; zanlıların bağlantılarının tespiti için telefonlarının incelemeye alındığını belirterek, mahkemeden 7 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Mahkeme; H.İ.A. ve C.S.O.'nun soruşturma kapsamında 7 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

