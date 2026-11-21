Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da misafir olarak kaldığı evden klima motoru çaldığı iddia edilen S.O. isimli zanlı tutuklandı. Zanlının, 384 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiği de ortaya çıktı.

Gazimağusa’da yaşanan hırsızlık olayı, zanlının muhaceret kontrolünde ortaya çıkan kaçak ikametiyle dikkat çekti.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Derviş Zemin, S.O. isimli zanlının, Ağustos-Kasım ayları arasında misafir olarak bulunduğu E.Y.’ye ait evden bir adet klima motorunu çaldığını açıkladı.

Polis, olayla ilgili yapılan şikâyetin ardından zanlının 19 Kasım tarihinde tutuklandığını belirtti. Polis, zanlı hakkında yapılan muhaceret kontrolünde ise 384 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini kaydetti. Soruşturmanın henüz yeni başladığını ifade eden polis, zanlının tutukluluk süresinin uzatılmasını talep etti.

Mahkeme; yürütülen soruşturma kapsamında zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.