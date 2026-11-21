Gönyeli'de meydana gelen ve bir kişinin ağır yaralanarak yoğun bakıma kaldırıldığı trafik kazasıyla ilgili tutuklanan R.E. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Kazada ağır yaralanan sürücü H.K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken, mahkeme R.E.'nin teminatla serbest bırakılmasına karar verdi.

Mahkemede detayları aktaran polis, 17 Kasım 2026 tarihinde saat 12.45 sıralarında Gönyeli’de Kurakçıl Çemberi ile Dünya Oto Çemberi arasında meydana gelen kazanın olgularını aktardı.

Polis, zanlının yönetimindeki LY 011 plakalı salon araçla Dünya Oto Çemberi istikametine doğru dikkatsiz ve aşırı süratli seyrettiğini belirtti. Polis, zanlının, yol üzerindeki sola meyilli viraja geldiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sağına geçtiğini ve karşı yönden gelen Hüseyin Kiraz yönetimindeki KY 373 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmanın meydana geldiğini söyledi.

Polis, kaza sonucu ağır yaralanan KY 373 plakalı araç sürücüsü Hüseyin Kiraz’ın, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını, yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisine alındığını söyledi. Polis, Kiraz’ın boynunun ve kaburgalarının kırıldığını, hayati tehlikesinin devam ettiğini açıkladı.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirten polis, 12 yıldır ülkede çalışma izniyle bulunduğunu ifade ederek teminat talep etti.

Mahkeme; R.E.'nin yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 100 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 500 bin TL nakit teminat göstermesine emir verdi.

