Asgari Ücret Belirlendi

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, asgari ücreti belirledi. %16,95 oranında bir artış yapıldı
Düzenlemeye göre brüt asgari ücret 70 bin 893 TL, net asgari ücret ise 61 bin 677 TL olarak açıklandı.Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2026, 13:39
Asgari Ücret brüt 70 bin 893, Net 61 bin 677 tl oldu
Asgari Ücret Saptama Komisyonu, asgari ücreti belirledi. %16,95 oranında bir artış yapıldı
Düzenlemeye göre brüt asgari ücret 70 bin 893 TL, net asgari ücret ise 61 bin 677 TL olarak açıklandı.Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2026, 13:39
And içmişler batıracaklar herkesi.
Asgari ücreti 500.000 TL yapın isterseniz ne olacak???
İşletmeler kapanacak, her şey misliyle pahalanacak.
Bu ülkeyi terketme zamanı geldi de geçiyor!!!