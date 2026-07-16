Asgari Ücret Belirlendi

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, asgari ücreti belirledi. %16,95 oranında bir artış yapıldı

Düzenlemeye göre brüt asgari ücret 70 bin 893 TL, net asgari ücret ise 61 bin 677 TL olarak açıklandı.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2026, 13:39