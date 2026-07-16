İhbar işe yaradı

Suna ERDEN

Lefkoşa'nın Küçük Kaymaklı bölgesinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin ihbar üzerine düzenlediği operasyonda yaklaşık 25 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirilirken, tutuklanan Nijeryalı kardeşler A.O.J. (E-23) ile M.B.Y.J.(E-20) mahkemeye çıkarıldı. Zanlılardan birinin uyuşturucuyu 240 Euro karşılığında satın aldığını itiraf ettiği açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 14 Temmuz 2026 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nün, Küçük Kaymaklı'da yaşayan A.O.J. (E-23) ile M.B.Y.J.'nin (E-20) uyuşturucu madde tasarruf edip sattıklarına ilişkin bilgi aldığını söyledi. Polis, aynı gün zanlıların ikametgahına gidildiğini ve M.B.Y.J.'nin evde tespit edildiğini belirtti. Polis, yapılan aramada, A.O.J.'nin yatak odasında yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerlerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan bir makas, bir çakmak ve bir naylon parçası bulunduğunu ifade etti.

Polis, arama devam ettiği sırada A.O.J.'nin eve geldiğini, her iki zanlının da tutuklanarak haklarında soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, A.O.J.'nin gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini, ifadesinde ele geçirilen uyuşturucu maddeyi 13 Temmuz'da adını bilmediği Sudan uyruklu bir şahıstan 240 Euro karşılığında satın aldığını ve bir kısmını kullandığını beyan ettiğini söyledi. Soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirten polis, ele geçirilen uyuşturucu maddenin analiz için Devlet Kimya Laboratuvarı'na, muhafaza altına alınan naylon parçası, makas ve çakmağın ise parmak izi incelemesi yapılmak üzere Polis Genel Müdürlüğü Parmak İzleri Şubesi'ne gönderileceğini ifade ederek zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme; soruşturmanın selameti açısından zanlıların 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

