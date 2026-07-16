Güven sorunu var

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs’ta çözüm arayışları artarak devam ediyor. Kıbrıslı Türkler de kalıcı bir çözüme destek veriyor ancak Türkiye’nin garantörlüğünün devamını şart koşuyor. Geçmişte yaşanan güvensizliğin ortadan kalkmadığına inanan vatandaşlar “kendimizi bir anda boşlukta bulmak istemiyoruz” diyor.

Kıbrıs sorununun çözümü halinde her iki toplumun da ekonomik yönden daha iyi olacağına inanan çoğu vatandaş, liderlerin önünde en önemli sorunun güvenlik olduğunu belirtiyor.

Müzakerelerin yeniden başlaması halinde güvenlik kadar mülkiyet sorununun da liderleri zorlayacağını düşünen vatandaşlar, diğer konuların daha rahat çözüleceğine inanıyor.

Ne dediler…?

Ayşe Mantar

“Kıbrıs’ta artık bir çözümün olması gerekiyor. İnşallah bir çözüm olur ve artık her şey düzene girer. Çözüm olmasıyla birlikte bu ülkenin de düzene gireceğini düşünüyorum.”

İbrahim Cambaz

“Kıbrıs’ta artık bir çözüm olmalıdır ancak olacağına inancımız kalmadı. Bizim istediğimizi Rum, Rum’un istediğini biz vermediğimiz için yakın bir gelecekte anlaşma olacağına yönelik bir ışık görmüyorum. Türkiye’nin garantörlüğü olmayan bir anlaşmaya biz kesinlikle evet diyemeyiz. Türkiye’nin garantörlüğü hem bizler hem de Rumlar için iyidir.”

Ömer Yılmaz

“Kıbrıs sorununun artık çözüme kavuşması gerekiyor. Kıbrıs’ta bir çözüm olması bu adayı düzene sokar ve Kıbrıslı Türklerin de dünyaya açılmasını sağlar. Bir çözüm olması halinde asla taviz verilmemesi gereken konu Türkiye’nin garantörlüğüdür.”

Yüksel Küçükoğlu

“Kıbrıs’ta artık bir çözümün olması gerekiyor. Kıbrıs’ta bir çözümün olması demek insanların daha refah ve düzen içinde yaşaması demektir. Kıbrıs’ta bir çözüm olması halinde asla taviz vermememiz gereken konu Türkiye’nin garantörlüğüdür.”

Ramadan Pars

“Artık önümüzü görmek ve gençlere iyi bir gelecek bırakabilmek için Kıbrıs’ta bir çözümün olması gerekiyor. Kıbrıs’ta bir çözüm olması demek Kıbrıs Türk halkının da önünün açılması demektir. Çözüm olursa asla taviz vermememiz gereken konu Türkiye’nin garantörlüğüdür.”

Abdullah Karacan

“Kıbrıs sorununun artık çözüme kavuşması gerekiyor. 1974 yılından beri izolasyon altında yaşıyoruz. Kıbrıs’ta çözüm olması demek insanların daha rahat bir yaşam sürmesi ve dünyaya açılması demektir. Kıbrıs’ta bir anlaşma olursa taviz vermememiz gereken konu Türkiye’nin garantörlüğüdür. Türkiye’nin garantörlüğü buradan kalkarsa Rumlar bize İsrail’in Gazze’ye yaptıklarını yapar.”

İsfendiyar Kanatlı

“Kıbrıs sorununun artık çözüme kavuşması gerekiyor. Kıbrıs’ta bir çözüm olması demek hayat standartlarının yükselmesi ve dünyaya açılmamız demektir. Bir çözüm olması için Türkiye’nin etkin garantörlüğünden ve Kıbrıslıların haklarından asla taviz vermemeliyiz.”

Ali Yıltan Haksu

“Kıbrıs’ta artık bir çözüm olmalıdır. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a bu konuda güveniyoruz ve arkasındayız. Kıbrıs’ta bir anlaşma olması demek; daha düzenli ve daha refah bir yaşam ortamının oluşması demektir. Kıbrıs’ta bir çözüm olması için asla taviz vermememiz gereken konu Türkiye’nin etkin garantörlüğüdür.”

Engin Arca

“Çözümü elbette ki istiyoruz. Her şeyin daha güzel olacağına inandığım için çözüm istiyorum.”

Ertaç Sivri

“Kıbrıs’ta bizler barışa ve Kıbrıs sorununun çözümüne ihtiyaç duyuyoruz. Çözüm olduğu zaman Avrupa Birliği’ne gireceğiz ve bütün ambargolar üzerimizden kalkacaktır. Bütün ithalat ve ihracatın önü açılacak, ekonomimize katkısı olacaktır.”

Hamit Çalışkan

“KKTC’de artık bir çözümün sağlanması gerekiyor. Çünkü her yönden daha iyi olacaktır.”

Ahmet Kaşif

“Halkın eğilimi çözümden yana ise halka rağmen aksini yapmak mümkün değildir. Halkın çözüm istemesine rağmen başka bir şey yapmak halkın olumsuz eylemler yapmasına neden olur. Halkla birlikte konuşularak, formüller üretilerek bu çözümün artık sağlanması lazım. Ben de bir çözüm olmasını istiyorum. Evliliklerde bile çözüm olmazsa ayrılık oluyor. Çözüm olduktan sonra dünya ile ilişkilerin nasıl olacağını görüşmecilerin hazırlayıp sunması lazım.”

Şerifali Arşanlı

“Herkes adada artık bir çözüm olmasını istiyor. Kıbrıs sorununun çözülmesi demek bu ülkede her şeyin daha iyi olması demektir. Türkiye’nin garantörlüğü dâhilinde bir anlaşma olmasını istiyoruz.”

Arif Marazlı

“Kıbrıs sorununun artık çözülmesini biz de istiyoruz ancak başımızdakilerin yalanları nedeniyle kimse bu ülkede barışı sağlayamayacak. Kıbrıs’ta bir çözüm olursa ambargolar kalkacak ve ekonomi daha iyi olacaktır. Bu nedenle artık bir çözüm olmasını istiyoruz.”

Kemal Sivrikaya

“Kıbrıs sorununun artık çözüme kavuşması lazım. Ne olacaksa olsun istiyoruz. Bir anlaşma olursa direkt uçuşlar başlar ve ekonomi daha iyi bir noktaya gelecektir. Diğer yandan turizmde de bir hareketlilik olacaktır.”

Yakup Koralp Pektaş

“Kıbrıs sorununun çözümünün zamanı geldi ancak Rumlarla barış biraz zor gibi görünüyor. Kıbrıs’ta garantör olarak Anavatan’ın ve Türk askerinin burada ilelebet var olması lazım.”

Gökhan Sert

“Kıbrıs’ta çözüm zamanı çoktan geldi geçti ama bu ülkede çözüm olacağına pek ihtimal veremiyoruz. Rum tarafı barıştan yana değil. Geçmiş yıllarda yaşananları da unutmamamız lazım. Onlar güneyde, biz kuzeyde yaşamaya devam etmeliyiz. Çözüm gerekli ama umudumuz yok. Türk askerinin buradan tamamen çekilmesi şeklindeki bir çözümü asla kabul edemeyiz.”

Hüseyin Bolat

“Eğer karar verildiyse bu sorun çözülecek. Bir çözüm olursa bizler de çok sevineceğiz. Çözüm olursa herkes ne yapacağını bilecek ve ekonomik yönden daha iyi olacaktır. Türk askerinin tamamen çekileceği bir çözüm modeli ortaya çıkarsa bunu kabul etmeyiz. Türk askeri de Türkiye de bu ülkenin temelidir.”

Yusuf Kızılkaya

“Kıbrıs’ta çözümün zamanı çoktan geldi geçti ama Rumlar bir anlaşmaya yanaşmıyor. Bir çözüm olursa Kıbrıs’ta ekonomi de, yaşam tarzı da değişir ve dışarıya bağımlı olmayız. Bu ülkede askerin adadan çekileceği bir anlaşma kabul edilebilir değildir çünkü Türkiye ve asker bu ülkenin güvencesidir.”

Yusuf Bayraktar

“Kıbrıs’ta çözüm zamanı çoktan geldi de geçti bile. Kıbrıs’ta bir barış olması halinde her şey daha güzel olur. Ekonomi düzelir ve insanlar huzur ve refah içinde yaşar. Türk askerinin bu adadan tamamen çekileceği bir anlaşma modeli kabul edilebilir değildir. Askersiz de Türkiye’nin garantörlüğü olmadan bu ülkede nasıl güvende olacağız?”

Teyfik Öztümen

“Kıbrıs’ta çözüm zamanı çoktan geldi ve artık çözülmesini bekliyoruz. Kıbrıs sorunu çözülmediği sürece bizlere zararı var. Bir çözüm olursa huzur bulup geleceğimize yön çizeriz. Ekonomi de düzelir ancak o konuda artık umudumuz kalmadı. Türk askerinin tamamen çekileceği bir çözüm modeline karşıyız. Anavatanın garantörlüğü olmayan bir çözümü istemeyiz.”

Özdil Tükel

“Kıbrıs sorununun çözüm zamanı çoktan gelmiştir, evet kabul ediyoruz. Bir çözüm olursa halk daha refah içinde yaşayabilir, o nedenle çözüm gereklidir. Türk askerinin tamamen çekileceği bir anlaşmayı kabul etmeyiz çünkü asker bizim buradaki güvencemizdir.”