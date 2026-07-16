Komisyon toplanacak

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2026 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere bugün üçüncü kez toplanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda saat 11.00'de başlayacak toplantıda, işçi, işveren ve devlet tarafı son değerlendirmelerini yapacak.

Tarafların görüşmelerini tamamlamasının ardından yeni asgari ücretin açıklanması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; bakanlık toplantı salonunda gerçekleştirilecek toplantıda işçi, işveren ve devlet temsilcileri, yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik müzakerelerini sürdürecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, komisyonun ikinci toplantısının ardından yaptığı açıklamada, üçüncü toplantının 16 Temmuz'da gerçekleştirileceğini ve yeni asgari ücret kararının kamuoyuyla paylaşılacağını belirtmişti.



Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2026, 09:58