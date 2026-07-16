Yabancıların da gözdesi

Hassan RAJWA

Girne’de her Çarşamba kurulan açık pazarda, yaz sezonunun etkisiyle ürün çeşitliliği ve ziyaretçi sayısı arttı. Yerli halkın yanı sıra çok sayıda turist ve ülkede yaşayan yabancıların da ilgi gösterdiği pazarda bazı ürünlerin fiyatı cep yakarken, bazı ürünler bütçelere hitap etti. Vatandaşlar pazarı, taze ürün ve çeşitlilik açısından marketlere göre daha avantajlı bulduklarını ifade etti.

Ne dediler…?

Kamil Putsaklı

“Market yerine pazarı tercih ediyorum çünkü pazarda daha fazla seçenek ve daha taze ürünler bulunuyor. Ancak fiyatlar çok yüksek, özellikle meyve fiyatları oldukça pahalı.”

Bülent Emir Hoca

“Fiyatlar yüksek olsa da istediğim ürünleri alabiliyorum. Kiraz, karpuz ve armut gibi ürünler aldım. Fiyatların önceki dönemlere göre benzer olduğunu düşünüyorum. Marketler daha pahalı olduğu için pazarı tercih ediyorum. Hükümetin sadece fiyatlar konusunda değil, genel olarak denetimlere daha fazla önem vermesi gerekiyor.”

Mehriye Besay

“Salatalık, meyve, sebze ve temel ihtiyaç ürünleri aldım. Fiyatlar pahalı ancak Girne’yi seviyorum. Bazı ürünleri fiyatlarından dolayı alamıyorum. Örneğin kilosu 300 TL olan kirazı alamadım. Pazarı marketlere tercih ediyorum çünkü ürünler daha taze oluyor. Marketlerde bazı sebze ürünlerinin tazeliği konusunda sorun yaşanabiliyor.”

Doğan Aydoğan

“Fiyatların sürekli değiştiğini ve aynı olmadığını görüyorum. Genellikle muz, kiraz ve karpuz gibi ürünleri alıyorum. Hükümetin fiyatlara daha fazla dikkat etmesi ve denetim yapması gerekiyor.”

Nejdet Yalçın

“Patates ve biraz kiraz aldım. Kıbrıs şartlarına göre fiyatların normal olduğunu düşünüyorum ancak kiraz, bamya ve limon gibi bazı ürünlerin çok pahalı olduğunu görüyorum. Hükümet çalışmalarını sürdürüyor ancak fiyat denetimlerinin devam etmesi gerekiyor.”

Neşe Buruka

“Geçen hafta kiraz 250 TL iken bu hafta 300 TL olmuş. Bazı ürünleri fiyatları nedeniyle alamıyorum. Pazarları tercih ediyorum çünkü daha fazla seçenek ve taze ürün bulunuyor. Eskiden daha rahat alışveriş yapabiliyorduk, şimdi her şey daha pahalı.”

Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Asma yaprağı: 800 TL

Çilek: 400–500 TL

Limon: 130–150 TL

Nar: 300 TL

Bamya: 260–300 TL

Barbunya: 280–300 TL

Sarı fasulye: 250–300 TL

Kiraz: 250–350 TL

Kivi: 250 TL

İncir: 250 TL

Yeşil erik: 250 TL

Bal armudu: 200 TL

Üzüm: 200–250 TL

Börülce: 200 TL

Kayısı: 200 TL

Erik: 200 TL

Ayşe kadın fasulye: 200 TL

Nektarin: 200 TL

Şeftali: 200 TL

Formoza eriği: 200 TL

Mantar: 200 TL

Elma: 150 TL

Acı biber: 130–150 TL

Ananas: 120 TL

Salatalık: 100 TL

Dolmalık biber: 100 TL

Tatlı kapya biber: 100 TL

Mango: 100 TL

Muz: 85 TL

Kabak: 70 TL

Avokado: 70 TL

Kavun: 70 TL

Patlıcan: 70 TL

Havuç: 60 TL

Domates: 60 TL

Portakal: 60–75 TL

Pancar: 60 TL

Soğan: 50 TL

Patates: 50 TL

Süt mısır: 50 TL

Mor lahana: 50 TL

Sarma: 40 TL

Karpuz: 30 TL