Yabancıların da gözdesi

Hassan RAJWA
Girne’de her Çarşamba kurulan açık pazarda, yaz sezonunun etkisiyle ürün çeşitliliği ve ziyaretçi sayısı arttı. Yerli halkın yanı sıra çok sayıda turist ve ülkede yaşayan yabancıların da ilgi gösterdiği pazarda bazı ürünlerin fiyatı cep yakarken, bazı ürünler bütçelere hitap etti. Vatandaşlar pazarı, taze ürün ve çeşitlilik açısından marketlere göre daha avantajlı bulduklarını ifade etti.
Ne dediler…?
Kamil Putsaklı
“Market yerine pazarı tercih ediyorum çünkü pazarda daha fazla seçenek ve daha taze ürünler bulunuyor. Ancak fiyatlar çok yüksek, özellikle meyve fiyatları oldukça pahalı.”
Bülent Emir Hoca
“Fiyatlar yüksek olsa da istediğim ürünleri alabiliyorum. Kiraz, karpuz ve armut gibi ürünler aldım. Fiyatların önceki dönemlere göre benzer olduğunu düşünüyorum. Marketler daha pahalı olduğu için pazarı tercih ediyorum. Hükümetin sadece fiyatlar konusunda değil, genel olarak denetimlere daha fazla önem vermesi gerekiyor.”
Mehriye Besay
“Salatalık, meyve, sebze ve temel ihtiyaç ürünleri aldım. Fiyatlar pahalı ancak Girne’yi seviyorum. Bazı ürünleri fiyatlarından dolayı alamıyorum. Örneğin kilosu 300 TL olan kirazı alamadım. Pazarı marketlere tercih ediyorum çünkü ürünler daha taze oluyor. Marketlerde bazı sebze ürünlerinin tazeliği konusunda sorun yaşanabiliyor.”
Doğan Aydoğan
“Fiyatların sürekli değiştiğini ve aynı olmadığını görüyorum. Genellikle muz, kiraz ve karpuz gibi ürünleri alıyorum. Hükümetin fiyatlara daha fazla dikkat etmesi ve denetim yapması gerekiyor.”
Nejdet Yalçın
“Patates ve biraz kiraz aldım. Kıbrıs şartlarına göre fiyatların normal olduğunu düşünüyorum ancak kiraz, bamya ve limon gibi bazı ürünlerin çok pahalı olduğunu görüyorum. Hükümet çalışmalarını sürdürüyor ancak fiyat denetimlerinin devam etmesi gerekiyor.”
Neşe Buruka
“Geçen hafta kiraz 250 TL iken bu hafta 300 TL olmuş. Bazı ürünleri fiyatları nedeniyle alamıyorum. Pazarları tercih ediyorum çünkü daha fazla seçenek ve taze ürün bulunuyor. Eskiden daha rahat alışveriş yapabiliyorduk, şimdi her şey daha pahalı.”
Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:
Asma yaprağı: 800 TL
Çilek: 400–500 TL
Limon: 130–150 TL
Nar: 300 TL
Bamya: 260–300 TL
Barbunya: 280–300 TL
Sarı fasulye: 250–300 TL
Kiraz: 250–350 TL
Kivi: 250 TL
İncir: 250 TL
Yeşil erik: 250 TL
Bal armudu: 200 TL
Üzüm: 200–250 TL
Börülce: 200 TL
Kayısı: 200 TL
Erik: 200 TL
Ayşe kadın fasulye: 200 TL
Nektarin: 200 TL
Şeftali: 200 TL
Formoza eriği: 200 TL
Mantar: 200 TL
Elma: 150 TL
Acı biber: 130–150 TL
Ananas: 120 TL
Salatalık: 100 TL
Dolmalık biber: 100 TL
Tatlı kapya biber: 100 TL
Mango: 100 TL
Muz: 85 TL
Kabak: 70 TL
Avokado: 70 TL
Kavun: 70 TL
Patlıcan: 70 TL
Havuç: 60 TL
Domates: 60 TL
Portakal: 60–75 TL
Pancar: 60 TL
Soğan: 50 TL
Patates: 50 TL
Süt mısır: 50 TL
Mor lahana: 50 TL
Sarma: 40 TL
Karpuz: 30 TL