Adresini gizliyor

Lefkoşa'da Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekiplerinin devriye görevi sırasında şüphe üzerine durdurduğu araçta yaklaşık 11 gram sentetik cannabinoid (bonzai) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu içerdiği değerlendirilen iki adet sarma sigara ile satışı yeşil reçeteye tabi altı adet hap ele geçirildi. Tutuklanan H.K., soruşturma kapsamında Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarılırken, zanlının adresini polise vermemesi nedeniyle ikametgahında arama yapılamadığı açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 14 Temmuz 2026 tarihinde saat 22.00 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekiplerinin Lefkoşa Sanayi trafik ışıkları olarak bilinen bölgede devriye görevi yaptığını söyledi.

Polis, ekiplerin devriye sırasında Gazimağusa istikametine doğru şüpheli şekilde seyreden BMW marka bir aracı fark ederek durdurduğunu belirtti. Araç sürücüsünün H.K. olduğunun tespit edildiğini kaydeden polis, zanlının kullanımındaki araçta yapılan detaylı aramada orta konsol bölümünde şeffaf bir poşet içerisinde yaklaşık 11 gram ağırlığında sentetik cannabinoid (bonzai) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu anlattı.

Haplar da ele geçirildi

Polis, aramada ayrıca içerisinde uyuşturucu madde bulunduğuna inanılan iki adet yarısı içilmiş sigara izmariti ile satışı yeşil reçeteye tabi altı adet hapın da tespit edilerek emare alındığını ifade etti. Zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirten polis, hakkında "kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu" ile "ilaç ve eczacılık yasası'na aykırı hareket" suçlarından soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis memuru, zanlının adres bilgilerini vermemesi nedeniyle ikametgahının tespit edilemediğini, bu sebeple herhangi bir ev araması yapılamadığını kaydetti.

Soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu vurgulayan polis, ele geçirilen uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin analiz yapılmak üzere Devlet Kimya Laboratuvarı'na gönderileceğini, maddelerin muhafaza edildiği naylon poşetlerin ise parmak izi incelemesi için Polis Genel Müdürlüğü Parmak İzleri Şubesi'ne sevk edileceğini belirtti.

Polis ayrıca, zanlının tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeleri kimden ve ne şekilde temin ettiğinin araştırılacağını, bu yöndeki soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek zanlının iki gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2026, 09:49