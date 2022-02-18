Babasının yanında

Ömer KADİROĞLU

Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden merhum gazeteci Kutlu Adalı’nın kızı Kut Adalı dün son yolculuğuna uğurlandı. Kut Adalı için uzun yıllardır yayın yapım memuru olarak hizmet verdiği Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda tören düzenlendi. Adalı, için saat 11.30’da düzenlenen törene Adalı’nın ailesi ve mesai arkadaşları katıldı.

Törende Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt bir konuşma yaptı. Özkurt, kurumda yıllarca özveri ile çalışan Kut Adalı’nın hayata geçirdiği projelere estetik kattığını, BRT’ye hayat verdiğini söyledi. Özkurt, Kut Adalı’nın vefatından duyduğu derin üzüntüyü dile getirdiği konuşmasında, ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Konuşmanın ardından mesai arkadaşları Adalı’nın tabutu üzerine çiçekler bırakarak dua etti.

BRT’de yapılan törenin ardından Lefkoşa İsmail Safa Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kut Adalı, babası merhum gazeteci Kutlu Adalının mezarı yanına defnedildi. Adalı’nın cenazesine ailesi ve sevenlerinin yanı sıra bazı siyasiler ve çok sayıda seveni katıldı.

