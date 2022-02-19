Aşk şarkıları dile geldi

Kuzey Kıbrıs’ın gözde turistik tesislerinden Merit Crystal Cove Hotel’de Sevgililer Günü için özel sahne alan Aşkın Nur Yengi, eşsiz repertuarıyla yine muhteşem bir konsere imza attı. Zarafeti ile büyük bir beğeni kazanan Aşkın Nur Yengi, ‘’Bugün aşıklar günü 90’lar deyince aklınıza aşk gelmiyor mu aşk” diyerek; “Ay İnanmıyorum, Valizim Dolu, Serserim, Yalancı Bahar” gibi sevilen şarkılarını art arda seslendirdi.

Sahnesini ara vermeden sürdüren Aşkın Nur Yengi, gelen istek parçaları da geri çevirmedi. Merit Crystal Cove Hotel balo salonunda özel olarak kurulan sahnede hayranlarının karşısına çıkan Yengi, alkışlar arasında başladığı performansının temposunu hiç düşürmedi.