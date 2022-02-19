DAÜ 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Mühendislik Fakültesi Lisans Mezuniyet Töreni, 9 Şubat 2022 Çarşamba günü, saat 14.00’te, Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda gerçekleştirildi. Törende mezunlar adına Fakülte Birincisi Mahmoud Akel ve Endüstri Mühendisliği Bölüm Birincisi Rana Assaf birer konuşma yaptı. Törende misafir konuşmacı olarak Endüstri Mühendisliği lisans programı 2013 mezunu ve Google’da Android işletim sistemi “Mühendislik Program Yöneticisi” olarak görev yapan Abubakar Saleh’in mezunlara yönelik video mesajı da yer aldı. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlı, “Hepinize bundan sonraki hayatlarınızda başarılar dilerim. Yolunuz açık olsun” diye konuştu. Konuşmaların ardından Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel ile Prof. Dr. Özkaramanlı program birincilerine diploma ve ödüllerini takdim ettiler. Sonrasında ise bölüm başkanları tarafından lisans mezunlarına diplomaları verildi. Tören sonucunda 165 genç mühendis meslek hayatına atıldı.