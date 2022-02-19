Tadilat iki ay sürecek

Sınırüstü’ndeki Halk Vakfı Yaşam Sitesi, proje keşif ve fizibilite çalışmaları için 21 Şubat’ta Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ne (KTİMB) devredilecek.

KTİMB’den yapılan açıklamada, fiziki sıkıntıları olan Sınırüstü köyündeki yaşlı bakım evinin, ücretsiz tadilatı için talip olan KTİMB, China Pazarlama LTD. ve Kamtek LTD adına KTİMB Yönetim Kurulu üyesi Erdoğan Bekiroğlu’na teslim edilebileceği belirtildi.

Açıklamada, vakıflardan sorumlu Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden gelen yazıya göre, proje, keşif ve fizibilite çalışmalarının yapılabilmesi için sitenin 21 Şubat’ta teslim edileceği kaydedildi.

Erdoğan Bekiroğlu, sitenin fizibilite çalışmalarından sonra tadilatın iki ayda bitirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

