Nihayet oluyor

Milletvekilliği erken genel seçiminden sonra başlayan hükümet kurma çalışmaları nihayet dün sonuçlandı.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu bir haftayı aşkın süredir partilerle yaptığı görüşmede dün bir sonuca vardı.

Yeni hükümet UBP-DP-YDP koalisyonundan oluşurken, yeni Bakanlar Kurulu listesinin 21 Şubat Pazartesi günü Cumhurbaşkanına sunulacağı bildirildi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile kurumlardan Serbest Liman, Bölge İdaresi, Kıbrıs Sigorta Şti. Ltd.’nin YDP’de olacağı açıklandı.

Sucuoğlu: Uzlaştık

Başbakan Sucuoğlu, UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti konusunda mutabakata varıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 8 Şubat'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Sucuoğlu, Bayrak Radyo Televizyonu'nda (BRT) katıldığı bir programda hükümet görüşmelerinde sona gelindiğini belirtti.

Hükümeti kurma çalışmalarında dün son rötuşların yapıldığını belirten Sucuoğlu, UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti konusunda mutabakata varıldığını açıkladı.

Sucuoğlu, 21 Şubat Pazartesi günü yeni Bakanlar Kurulu listesinin Cumhurbaşkanına sunulacağını ifade etti.

Arıklı: Sağda birlik arzu ediyoruz

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise UBP ile yürüttükleri hükümet kurma çalışmalarında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile kurumlardan Serbest Liman ve Bölge İdaresi ile Kıbrıs Sigorta Şti. Ltd.’nin YDP’de olacağı bir anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

UBP’nin diğer partilerle yürüttüğü görüşmelerdeki tartışmaların içinde YDP’nin bulunmadığını ifade eden Arıklı,“Sağda birlik arzu ediyoruz” dedi.

Öte yandan, Serbest Liman ve Bölge İdaresi ile Kıbrıs Sigorta Şti. Ltd., devam eden hükümette Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı kurumlar idi.

Seçim sonuçları

UBP, KKTC'de 23 Ocak'ta yapılan erken genel seçimi yüzde 39,54 ile ilk sırada bitirmişti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yüzde 32,4, DP yüzde 7,41, YDP yüzde 6,39, Halkın Partisi (HP) yüzde 6,68 oy almıştı.

Bu sonuçlara göre 50 kişilik Cumhuriyet Meclisinde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde etti.