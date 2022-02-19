Hükümet savunmada

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in, Güney Kıbrıs’ta kalan Kıbrıs Türk mallarının idaresi konusunda, Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos tarafından yapılan suçlamalara yanıt verdiği haber verildi.

Nuris’in verdiği yanıtta, Baf Belediye Başkanı Fedonos’un asılsız iddialarına aynı zamanda şahsına yönelik saldırısı ve kullandığı tanımlamalara atıfta bulunduğunu yazan Politis gazetesi, Nuris’in, Fedonos’un Danışma Komitesi tarafından alınan kararlarla ilgili ifadeleri konusunda ise, bu kararların başvuru yapan kişiler tarafından sağlanan veriler temelinde alındığını dile getirdiğini aktardı.

Rum İçişleri Bakanlığının Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili yeni kriterleri tamamladığını da dile getiren Nuris, bu kriterlerin, Danışma Komitesiyle istişareler tamamlanır tamamlanmaz, Meclis’e gönderileceklerini ifade etti.

Rum İçişleri Bakanı Nuris, kriterlerle ilgili temel ilkelerin, şeffaflığı ve liyakatı en üst düzeyde teşvik edecek olmalarının ötesinde, sosyal adaleti de sağlaması gerektiğini de söyledi.

Rum İçişleri Bakanlığının, dün gece geç saatlerde, Kıbrıs Türk mallarının idaresinin modernizasyonu için tedbirler ve öneriler içeren bir öneri hazırladığına dair açıklamada bulunduğunu kaydeden gazete, bahse konu belge temelinde, şeffaflık, liyakat ve eşitliğin sağlanması için, Kıbrıs Türk mallarının tahsis edilmesi ve idaresiyle ilgili kriterlerin revize edildiğini ifade etti.

Kriterlerin tamamlandığı ve Paskalya’ya kadar Rum Meclisine gönderilmesi için, tartışılması amacıyla yetkili danışma komitesine sunulacakları da belirtildi.