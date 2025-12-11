 ‘Bakım yapılmalı’

Ömer KADİROĞLU-Abdullah SUİÇMEZ

Diyalog muhabirine konuşan Kozanköylü vatandaşlar, ortaya çıkan zararın yetkililer tarafından karşılanmasını, ayrıca çöken yolların tamir edilmesini istedi.

Ülke genelinde ise dere yataklarıyla ilgili sorunlar ön plana çıktı. Vatandaşlar, dere yatakları üzerindeki beton yapıların yıkılmasını ve göletlerin bakımının yapılarak iyileştirilmesini istedi.

Ne dediler…?

İbrahim Uğurlu

“Kozanköy’de mandıramın bulunduğu yere saat 04.00’te geldim ve sabah üzerinden geçtiğim asfaltın altının boş olduğunu görünce çok korktum. Üzerinden geçerken çökmemesi büyük bir şanstı ve başkaları zarar görmesin diye yol içerine bir buçuk saat uğraşarak taş koydum. Asfaltın altı yarıya kadar boşaldı. Buralarda dağdan gelen sular zararlara neden oldu. Altyapıların olmaması nedeniyle şehirler de sular altında kaldı. Zamanında yağmur yağmaz diye altyapılara önem verilmedi şimdi de bu sıkıntılar yaşanıyor. Cem Karaca’nın dediği gibi “Kendimiz ettik kendimiz bulduk.”

Ahmet Üstünsoy

“İki gün boyunca buralardan akan sular çok korkunç derecede fazlaydı. Evlerimize kadar sular girdi. Evlerimizi kurtarabilmek adına bahçe duvarlarını patlattık ancak evimizin yanındaki yol sulara dayanamayıp çökünce evimizin temelleri boşa çıktı. Sular bir ev boyundan akıyordu. Büyük bir korku yaşadık. Odalarda kalmayıp mutfakta kaldık çünkü yatak odalarının tarafından çok fazla su gidiyordu. Su baskınlarının yaşanmaması adına Kozanköy’de iyileştirme yapılması gerekiyor.”

Raşit Özerkurt

“Önceki gün eşim aradı ve “eve su giriyor” dedi. Eve bakmaya gittiğim zaman bir gürültü duyduk ve gördük ki parkeler sökülmeye başladı. Sökülüp restoranımızın önüne yığılan parke taşları suyun yönünü dükkanımıza çevirdi. Eko köy ilan edilen ve yolları parkeye çevrilen köyümüzde parke büyük bir sorun teşkil ediyor. Yağışlar böyle devam ederse aynı şeyler yaşanacaktır. Zararımız 2 milyon TL’nin üzerindedir. Yetkililer gelip gerekli tutanakları tuttular inşallah bir yardımları olur.”

Hasan Çelebi

“Derelerin içine evleri yapıyoruz, su basınca isyan ediyoruz. Yapılaşma esnasında hem izin veren yetkililer hem diğer sorumlular buna dikkat etmeli.”

Serap Öztaş

“Altyapı olmayınca felaket beraberinde geliyor. Keşke dere yataklarına ev yapmasalardı. Yağmur berekettir ama bizim için felaket oldu.”

Kahraman Yörükoğuları

“Yağışlar çiftçinin, hayvancının ve insanların beklediği güzel bir şeydir ancak altyapı olmadığı için bu felaketi yaşıyoruz. Herkes derenin içine ev yaptı şimdi isyan ediyorlar.”

Yonca Poli

“Evler, dükkanlar su altında kaldı. Arabaları sel aldı. Her yağmur yağdığında aynı sorunları yaşıyoruz. Çünkü dere yataklarına ev yaptık, barajlarımızı ve göllerimizi bakımsız bıraktık.”

Hasan Gürsel

“Yıllardır dere yataklarına ve tarımsal arazilere ev yapımına izin verildi. Suç buralara ev yapımına izin veren yetkililerdedir.”

Taylan Öztaş

“Yağmurların yağışı bir açıdan iyi oldu ancak yanlış yapılaşmadan dolayı evleri su bastı. Altı ayda yağacak yağmur bir günde yağdığı için bu sorunları yaşadık. Altyapılar yetersiz kalıyor, bu nedenle yenilenmesi gerekiyor.”