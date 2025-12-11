Kritik buluşma

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis bugün ortak temaslarda bulunmak üzere bir araya geliyor. Erhürman ile Hristodulidis’in bugünkü görüşmesinde müzakerelerle ilgili karar alınması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler Sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre iki lider, saat 15.00’te Kayıp Şahıslar Komitesi’ni ziyaret edecek.

Ardından liderler, saat 16.00’da BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın aracılığında BM İyi Niyet Ofisi’nde ortak toplantı gerçekleştirecek. Toplantının ardından ise liderler, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Misyon Şefi Khassim Diagne’nin ev sahipliğinde düzenlenecek gayriresmi resepsiyona katılacak.

Erhürman: Görüşmeye ön yargısız şekilde gideceğim

Cumhurbaşkanı Erhürman, görüşme öncesi yaptığı değerlendirmede kamuoyunda özellikle güneyde yoğun yorumlar yapıldığına dikkat çekti. İlk görüşmede sundukları önerilerin açık şekilde paylaşıldığını hatırlatan Erhürman, görüşmeye ön yargısız şekilde gideceğini ifade etti. Uzun süren durağanlık döneminin ardından yapılacak bu ikinci görüşmeye aşırı beklentiler yüklenmesinin doğru olmayacağını belirten Erhürman, sürecin başarıyla yürütülmesi için beklentilerin dengeli yönetilmesi gerektiğini söyledi.

Erhürman, çözüm sürecine katkı sağlayacak bir atmosferin önemine işaret ederek, karşılıklı anlayış ve somut adımların gerekli olduğunu vurguladı. Görüşmenin böyle bir iklimin oluşmasına katkı yapmasını temenni ettiğini belirten Erhürman, çabasının bu yönde olacağını ifade etti.

Hristodulidis: Gerekli koşullar oluşturulmalı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis de Erhürman ile yapacağı görüşme öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Fileleftheros’un aktardığı açıklamalarda Hristodulidis, amacının müzakerelerin Crans-Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması için gerekli koşulların oluşturulması olduğunu belirtti.

Görüşmeleri kritik olarak nitelendiren Hristodulidis, ilk temasın Antropoloji Laboratuvarı’na yapılacak ortak ziyaret olacağını ifade etti.

Hristodulidis, bu ziyaretle iki liderin ortak bir mesaj vereceğini söyledi. Hristodulidis, ayrıca yıllar sonra BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi huzurunda iki lider arasında ortak bir görüşme gerçekleştirilecek olmasına dikkat çekti ve bu toplantıya “müzakerelerin yeniden başlaması için gereken zeminin nasıl oluşturulacağı” hedefiyle gideceğini ifade etti.

Açıklamasında, önceki Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın iki devlete dayalı çözüm tezinin müzakere sürecine iki buçuk yıl kaybettirdiğini iddia eden Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Erhürman ile bu temel konuya yaklaşılacağına dair umut taşıdığını belirtti. Hristodulidis, Güven Yaratıcı Önlemler konusunda ise BM Genel Sekreteri ile varılan uzlaşıyı hayata geçirmeye hazır olduklarını söyledi.

Kıbrıs Türk tarafının ortaya koyduğu koşullarla ilgili bir soru üzerine Hristodulidis, Kıbrıs sorununda ön koşulun bulunmadığını, özellikle müzakere başlıklarıyla ilgili konularda ön koşulun kabul edilemeyeceğini ifade etti.

