Suç ortağı cezaevinde

Lefkoşa’da bir konuma uyuşturucu bıraktığı tespit edilen E.S.Y. ile A.K. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlıların 29 Kasım’da 3 bin TL karşılığında Küçük Kaymaklı’da bir konuma 2 gram hintkeneviri bıraktıkları açıklandı. Uyuşturucuyu almaya giden 4 kişinin geçtiğimiz haftalarda tutuklandığı, onların ifadesinden yola çıkılarak, E.S.Y. ve A.K.’nin tespit edildiği açıklandı.

Polis, 29 Kasım tarihinde saat 01.15 raddelerinde Küçük Kaymaklı’da, Kartal Sokak üzerinde devriye görevi icra eden ekiplerin, sokakta kimliği meçhul şahıslar tarafından bırakılan bir sigara paketini bulduklarını, paket içerisinde yaklaşık 2 gram hintkeneviri olduğuna inanılan madde tespit edildiğini söyledi. Polis, söz konusu paket ile içindeki maddeyi alan dört şahsın olay yerinde görülerek makul şüphe üzerine derhal tutuklandığını belirtti. Polis memuru; yürütülen ilk soruşturmada paket içerisindeki uyuşturucu maddelerin zanlılar E.S.Y. ve A.K. tarafından olay yerine bırakıldığının tespit edildiğini aktardı. Zanlıların 4 Aralık tarihinde tutuklandıklarını kaydeden polis, ikametgâhlarında mahkeme emriyle arama yapıldığını, ancak suçla bağlantılı herhangi bir emare bulunmadığını bildirdi.

Polis, zanlıların gönüllü ve itiraf mahiyetinde birer ifade verdiklerini, yapılan araştırmada zanlı E.S.Y.’nin uyuşturucu maddeyi 3 bin Türk Lirası karşılığında olay yerine bıraktığının belirlendiğini ifade etti. Polis memuru, zanlıların iki kez mahkemeye çıkarılarak, 4 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, zanlı E.Y.S.’nin öğrenci olduğunu, zanlı A.K.’nin ise 45 gündür KKTC’de izinsiz kaldığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, E.Y.S.’nin uygun bir teminata bağlanmasını, A.K.’nin ise tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, E.Y.S.’nin 100 bin TL nakit teminat yatırmasına, yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve haftada 2 gün ıspat-ı vücut yapmasına emir verdi. Mahkeme, A.K.’nin ise 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.

