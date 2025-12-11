Dereleri tıkayan betonlar yıkılsın

Ömer KADİROĞLU-Abdullah SUİÇMEZ-Hamit ER-Hüseyin ÇİÇEK

Yağışların etkili olduğu bölgelerde İtfaiye, Sivil Savunma, polis ve belediyelerin yoğun çalışmasıyla sorunlar büyük ölçüde giderilirken, Meteoroloji Dairesi hafta sonu yağış beklenmediğini açıkladı. Havanın bugün yağışlı geçeceğini belirten Meteoroloji Dairesi, Cuma gününden Pazar’a kadar yağış beklenmediğini duyurdu. Yağışlardan en fazla etkilenen bölge ise Kozanköy oldu. Kozanköy’e son 24 saatte 145 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

Ekipler canla başla çalıştı

Ülke genelinde etkili olan yoğun yağışlar dün bazı bölgelerde ciddi sorunlara yol açtı. Lefkoşa ile Gönyeli’de bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Gönyeli’de dere taşması nedeniyle Belediye Bulvarı’nın bir bölümü ile Ortaköy’de Hastane Çemberi ile Etik ve Başkent Hastanesi yolu trafiğe kapatıldı. Ekiplerin müdahalesiyle Hastane Çemberi ile Ortaköy trafik ışıkları arasındaki yol yeniden açıldı. Türkeli ile Alayköy çemberleri arasında biriken suyun tahliye edilmesiyle yol trafiğe açıldı.

Lefkoşa ve Girne’deki sel baskınlarına itfaiye ekipleri 20 personel ve 7 araçla müdahale etti.

Lefkoşa İtfaiye Şubesi 13 farklı noktada çalışma yaparak Gönyeli’de araçta mahsur kalan dört kişiyi kurtardı, su basan beş ev ile çeşitli iş yerlerinde tahliye gerçekleştirdi.

Girne İtfaiye Şubesi ise 7 noktada operasyon yürüttü; Zeytinlik ve Ozanköy’de evlerde su tahliyesi yapıldı, Ozanköy’de araçta mahsur kalan kişiler kurtarıldı. Çatalköy, Lapta ve Doğanköy’de su baskını yaşanan iş yerlerinde tahliye çalışmaları sürdürüldü. Sivil Savunma ekipleri de farklı bölgelerde su tahliyesi yaptı. Tahliye ve kurtarma çalışmalarında sivil savunma, polis ve belediye ekipleri de büyük bir özveriyle çalıştı.

Alemdağ ve Kozanköy’de üzücü tablo

Alemdağ ve Kozanköy’de ise tonlarca suyun yerleşim alanlarından geçmesi yolların, araçların, ev ve iş yerlerinin zarar görmesine yol açtı.

Dağdan gelen yağmur suları bazı yolları kullanılamaz hale getirdi, bazı bölgelerde istinat duvarları yıkıldı. Kozanköy’ün eko köy ilan edilmesinin ardından asfalt yolların üzerine döşenen parke taşları şiddetli akıntıya dayanamayarak söküldü ve sularla birlikte evlere ve iş yerlerine doldu.

Meteoroloji Dairesi, önceki sabah 08.00 ile dün sabah 08.00 arasında gerçekleşen yağışlarda en yüksek miktarın metrekareye 145 kilogram ile Kozanköy’de kaydedildiğini açıkladı.

Gazimağusa’da ciddi sıkıntı olmadı

Gazimağusa Belediyesi, kentte etkili olan gök gürültülü sağanak yağışa rağmen günlük yaşamı olumsuz etkileyen bir durum yaşanmadığını bildirdi. Belediyeden yapılan açıklamada, su birikintilerine anlık müdahale edildiği, drenaj kapaklarının temizlendiği ve suyun güvenli şekilde tahliye edildiği belirtildi. Çalışmalara Gazimağusa Kaymakamlığı ile polis, İtfaiye ve Sivil Savunma ekiplerinin destek verdiği ifade edildi.

Güneş: Etkili yağışlar sona erecek

Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, etkili yağışların sona ereceğini, bugün hafif, yer yer orta kuvvette yağmurlar beklendiğini, hafta sonunda ise yağış beklenmediğini açıkladı.

Güneş, bugün saat 08.00 gibi yeniden başlaması öngörülen yağışların hafif ve yer yer orta kuvvette olmasının beklendiğini de vurguladı.

Güneş, yarın ise parçalı az bulutlu, hafta sonu da yağışsız bir hava beklediklerini kaydetti.

Ülke genelinde yağışların 7/24 takip edildiğini belirten Güneş, ekran üzerinden şu anda ülke genelinde gök gürültülü sağanak yağışların devam ettiğini gösterdi.

Yoğun yağışlardan dolayı toprağın suya doyduğunu ve su taşkını tehlikesinin sürdüğünü ifade eden Güneş, daire olarak hava durumunu yakından takip etmeyi ve kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdüreceklerini kaydetti.