Çok mutlu oldu

Hisarköy’de yaşayan diyaliz hastası İbrahim Amca, aşırı yağışlar nedeniyle yolların kapanması sonucu hastaneye zamanında ulaşamadı. Sabah saat 07.30’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılması gereken diyaliz tedavisine yetişmesi gereken İbrahim Amca, Sivil Savunma Teşkilatı’ndan yardım talebinde bulundu. Sivil Savunma ekipleri, talebin ardından günün ilk ışıklarıyla Hisarköy’e ulaştı. Zorlu hava koşullarına rağmen ekipler, İbrahim Amca’yı evinden alarak güvenli bir şekilde has-taneye götürdü. Hastaneye ulaştığında tedavi süreci sorunsuz şekilde başladı ve planlanan diyaliz işlemleri zamanında tamamlandı. Tedavisinin ardından Sivil Savunma ekipleri, İbrahim Amca’yı aynı özen ve dikkatle evine geri götürdü. Süreç boyunca gösterilen özveri ve dikkatli yaklaşım, İbrahim Amca tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Kendisine sunulan yardım nedeniyle Sivil Sa-vunma çalışanlarına sevgi ve selamlarını ileten Amca, yaşanan bu özel yardım anısının paylaşılmasını özellikle rica etti.

Felaketin içinde küçücük bir yardım

Sivil Savunma Teşkilatı yetkilileri de “Felaketin içinde küçücük bir yardım, bir yüzün gülümsemesi… Bizim için de en büyük mutluluk buydu” ifadeleriyle, zorlu koşullarda vatandaşların güvenliği ve ihti-yaçlarının karşılanmasının öncelikleri olduğunu vurguladı.