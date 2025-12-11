Sonuç bekleniyor

Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekibi tarafından düzenlene operasyonda tutuklanan E.K.(E-22) ,M.C.G. F.O.(E-31)ile U.Ö.(E-25) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında soruşturma amaçlı 8 gün ek süre alındı.

Operasyonda satışa hazır paketler haline getirilmiş yaklaşık 44 gram ağırlığında hintkeneviri, 4 adet sarma sigara, uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 95 bin 955 TL, bin 140 Euro ve 100 Sterlin para ele geçirildi.

Polis, 5 Aralık tarihinde saat 15.30 raddelerinde E.K. ve M.C.G.’nin Ceyhan Sokak’taki ikametgahlarında arama gerçekleştirildiğini belirtti.

Polis memuru, ikametgahın salon bölümünde masa üzerinde e satışa hazır şekilde paketlenmiş 16 adet foil içinde toplam yaklaşık 14 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan madde bulunduğunu, ayrıca yine salon kısmında 4 adet içime hazır tütünle karışık hintkeneviri olduğuna inanılan sarma ürünün tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru; zanlı M.C.G.’nin yatak odasında yapılan aramada, duvar dolabı içerisinde muhafaza edilen sırt çantasında 30 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan maddenin ele geçirildiğini belirtti.

Polis, aynı çanta içerisinde uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan toplam 95 bin 955 TL, bin 140 Euro ve 100 Sterlin bulunduğunu, tüm emarelerin zapt edilerek zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını ifade etti.

Zanlıların uyuşturucuları F.O. ve U. Ö.’den aldıklarını beyan etmeleri üzerine bu şahıslar aleyhine derdest emri temin edildiğini kaydeden polis, Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandıklarını açıkladı. Polis, F. O.’nun ikametgahında yapılan aramada apartmanın giriş kısmındaki elektrik sayacı dolabı içerisinde bir adet hassas terazi bulunduğunu aktardı.

Polis, zanlı U. Ö.’nün ise Surlariçi bölgesinde bulunan bir otelde tespit edilerek üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu pantolonun sol cebinde alüminyum folyoya sarılı yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan maddenin bulunduğunu, emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ayrıca ele geçirilen emarelerin analize ve parmak izi incelemesine gönderildiğini ve sonucun belirterek, 8 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

