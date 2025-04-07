Baldırına sapladı

Gönyeli’de henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı çıkan kavgada 19 yaşındaki Baran Şencan, 21 yaşındaki A.Ş.’yi (E) baldırından bıçakladı. Olayın ardından tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Hakkında 3 gün ek tutukluluk kararı verilen zanlı, “İki kişi üzerime gelince korktum, çarem yoktu. Pişmanın” dedi.

Mahkemede olguları aktaran polis; olayın 5 Nisan 2025 tarihinde saat 05.30 raddelerinde Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Polis; çıkan kavgada Baran Şencan’ın üzerinde taşıdığı 10 santimlik bıçağı A.Ş.’nin sağ bacak baldır kısmına iki kez sokup çıkarmak sureti ile 2 santimlik kesi oluşmasına neden olduğunu belirtti.

Polis; A.Ş.’nin aynı gün Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip taburcu edildiğini ve zanlı Baran Şencan’ın ise tutuklandığını kaydetti.

Polis; zanlının Hamitköy adresindeki ikametgahında 00.30-00.50 saatleri arasında yapılan aramada olayda kullanmış olduğu bıçağın tespit edilip emare olarak alındığını söyledi.

Polis; zanlının beyanlarının araştırılacağını, emare alınan bıçağın parmak izi incelemesine gönderileceğini belirterek, 3 gün ek süre talep etti. Mahkemede söz alan zanlı ise “Yaptığımdan pişmanım. İki kişi üzerime gelince korktum, çarem yoktu” dedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.

