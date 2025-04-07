Gönyeli’de henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı çıkan kavgada 19 yaşındaki Baran Şencan, 21 yaşındaki A.Ş.’yi (E) baldırından bıçakladı. Olayın ardından tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.
Hakkında 3 gün ek tutukluluk kararı verilen zanlı, “İki kişi üzerime gelince korktum, çarem yoktu. Pişmanın” dedi.
Mahkemede olguları aktaran polis; olayın 5 Nisan 2025 tarihinde saat 05.30 raddelerinde Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi.
Polis; çıkan kavgada Baran Şencan’ın üzerinde taşıdığı 10 santimlik bıçağı A.Ş.’nin sağ bacak baldır kısmına iki kez sokup çıkarmak sureti ile 2 santimlik kesi oluşmasına neden olduğunu belirtti.
Polis; A.Ş.’nin aynı gün Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip taburcu edildiğini ve zanlı Baran Şencan’ın ise tutuklandığını kaydetti.
Polis; zanlının Hamitköy adresindeki ikametgahında 00.30-00.50 saatleri arasında yapılan aramada olayda kullanmış olduğu bıçağın tespit edilip emare olarak alındığını söyledi.
Polis; zanlının beyanlarının araştırılacağını, emare alınan bıçağın parmak izi incelemesine gönderileceğini belirterek, 3 gün ek süre talep etti. Mahkemede söz alan zanlı ise “Yaptığımdan pişmanım. İki kişi üzerime gelince korktum, çarem yoktu” dedi.
Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.
Baldırına sapladı
Kavga esnasında 21 yaşındaki şahsı yaralayan Baran Şencan pişman olduğunu söyledi
Gönyeli’de henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı çıkan kavgada 19 yaşındaki Baran Şencan, 21 yaşındaki A.Ş.’yi (E) baldırından bıçakladı. Olayın ardından tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.
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YORUMLAR
KKTC de bu nevi suç işleyenler, vatandaş değillerse, derhal uçakla, gemiyle, yüzerek, artik ne bulunuyorsa, sınır dışı edilmeli ve geçici bir süreliğine değil de, ömür boyu adaya gelislerine müsade edilmemelidir, nokta...!