Komite kurulacak

Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu istifasını Meclis Başkanlığı’na sundu.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Hasan Tosunoğlu’nun istifa dilekçesini geçen Cuma günü Meclis Başkanlığı’na sunduğunu ancak istifayla ilgili nihai kararın Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda verileceğini kaydetti.

Öztürkler, Başsavcılığın Tosunoğlu’nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili dosyayı da Cuma günü Meclis’e ilettiğini açıkladı.

İzlenecek prosedürle ilgili bilgi veren Öztürkler, Meclis İçtüzüğü’nün 132’nci maddesine göre milletvekilinin görevden çekilme isteminin gerçekliğini saptayacak Başkanlık Divanı’nın milletvekilini divan toplantısına çağırıp dinleyeceğini söyledi.

Nihai kararın Genel Kurul’da verileceğini yineleyen Ziya Öztürkler, istifanın geçerli olabilmesi için Genel Kurul toplantısına katılan milletvekillerinin salt çoğunluğunun “kabul” oyu vermesi gerektiğini söyledi. Öztürkler, oylamanın açık yapılacağını da kaydetti.

Dosya Meclis’te

Başsavcılığın Hasan Tosunoğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili dosyayı Cuma günü Meclis’e ulaştırdığını belirten Öztürkler, bunu milletvekillerinin de bilgisine getirdiklerini ifade etti.

Divan ve danışma kurullarının toplantıya çağrıldığını kaydeden Öztürkler, siyasi partilerden Tosunoğlu’nun yasama dokunulmazlığını kaldırma istemini incelemek üzere oluşturulacak komitede yer alacak isimleri Meclis’e iletmesini talep ettiklerini söyledi.

DP Lefkoşa milletvekili seçilmişti

Hasan Tosunoğlu, 23 Ocak 2022’de yapılan milletvekilliği erken genel seçiminde Demokrat Parti'den Lefkoşa Milletvekili seçilmiş, 7 Şubat 2022’de yemin ederek göreve başlamıştı. Tosunoğlu, 25 Kasım 2024’te Demokrat Parti’den istifa ederek bağımsız milletvekili olmuştu.

Tosunoğlu'nun Kooperatif Merkez Bankası Başkanı olduğu döneme dair Başsavcılık yeni bir soruşturma dosyası hazırlamıştı.

Söz konusu dosyanın bugünlerde Meclis'e gönderilmesi ve Tosunoğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması konusunun gündeme gelmesi bekleniyordu.

Tosunoğlu, hafta sonu konuyla ilgili bir açıklama yapmış ve soruşturmanın "itibarını zedelemeye yönelik" olduğunu öne sürmüştü.

