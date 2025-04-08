‘Stratejik önemi var’

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Amerika ziyareti kapsamında ExxonMobil Başkan Yardımcısı John Adrill ile sondajları görüştüğü bildirildi.

Fileleftheros’a göre; Rum Yönetimi, ExxonMobil’in, tek yanlı ilan ettiği MEB’deki varlığını bölgedeki enerji rezervi ve “Türk tepki ve taleplerini caydırıcı olması“ açısından önemli buluyor.

Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis yaptığı yazılı açıklamada, Hristodulidis-Adrill görüşmesinde sözde MEB’de, enerjiyle ilgili gelişmelerin ve ExxonMobil’in bölgedeki stratejik varlığının ele alındığını kaydetti.

ExxonMobil’in ve Quatar Energy ile oluşturduğu konsorsiyumun sözde “MEB”in 5’inci ve 10’uncu parsellerinde lisans sahibi olduğunu hatırlatan Letimbiotis, 10’uncu parselde ‘Glafkos’ yatağında doğal gaz varlığını doğrulayan iki başarılı sondaj yaptığını kaydetti. 5’inci parseldeki ‘İlektra’ hedefindeki sondajın devam ettiğini kaydeden Letimbiotis, “Bu keşiflerin Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’deki muteber enerji ortağı olma rolünü güçlendirdiğini, enerji güvenliği ve AB’nin enerji kaynaklarını değiştirme ortak hedefine katkı sağladığını” savundu.

Letimbiotis Hristodulidis-Adrill görüşmesinde, ExxonMobil’in sondaj programı ve Rum Yönetimi’nin enerji hedefleri uyarınca, doğal gaz yataklarının geliştirilmesi ve ticarileştirilmesine yönelik bundan sonra atılacak adımların da ele alındığını kaydetti. Letimbiotis, bu çerçevede bütün yatakların ticari açıdan geliştirilmesinin hızlandırılması için komşu yatakları yöneten şirketlerle ortaklığa gidilmesi olasılığının da görüşüldüğünü ekledi.

Letimbiotis, ExxonMobil ile bugüne kadarki iş birliğinden memnun olan ve şirketin sözde MEB’deki varlığını önemli bulan Hristodulidis’in Rum yönetiminin enerji programını “Ulusal çıkarlara ve bölgesel iş birliği ve istikrara hizmet edecek" şekilde devam ettirme iradesini ortaya koyduğunu belirtti.

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2025, 09:49