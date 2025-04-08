Piyasalarda deprem oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Çin'i yüzde 50 ek gümrük vergisi getirmekle tehdit etti.

Trump, "Çin uzun süredir devam eden ticaret ihlallerine yaptığı yüzde 34'lük tarife artışını 8 Nisan’a kadar geri çekmezse, ABD 9 Nisan'dan geçerli olmak üzere Çin'e yüzde 50 oranında ek gümrük vergisi uygulayacak.

Buna ek olarak Çin ile talep ettikleri görüşmelere ilişkin tüm müzakereler sonlandırılacak." ifadesini kullandı.

Trump diğer tüm ülkeler ile derhal müzakereler başlatacaklarını belirtti.

Çin, ABD'nin artırdığı gümrük vergisine yaptığı misillemenin yarattığı etkinin piyasalarda açıkça görüldüğünü belirtti.

Avrupa Birliği ticaret bakanları ise bugün Lüksemburg’da bir araya gelerek, Trump’ın gümrük vergisi paketine nasıl tepki vereceklerini görüşecek.

Ticaretteki gerilime ilişkin endişeler riskli varlıklardan çıkışları hızlandırdı.

ABD borsası sert düştü

ABD borsaları haftaya sert düşüşle başladı.

Dow Jones endeksi yüzde 3,31 düşüşle, Nasdaq yüzde 4, S&P 500 endeksi yüzde 3,72 düşüşle açıldı. Açılışın ardından ilk işlemlerde kayıplar daha da keskinleşti.

S&P 500 endeksi son zirvesinden yüzde 20 düştü ve ayı piyasası sinyali verdi.

Asya borsalarında rekor kayıp

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 7,7 düşüşle 31 bin 187 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,6 azalışla 2 bin 328 puandan ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 7,3 düşüşle 3 bin 96 puandan kapandı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 12,7 değer kaybıyla 19 bin 960 puandan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 4,3 azalışla 72 bin 152 puandan işlem gördü.

Avustralya borsasında kayıplar yüzde 10'a ulaştı.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 7,68 geriledi. Endeks, 16 yılın en sert günlük düşüşünü kaydetti.

Avrupa borsalarında deprem

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü keskin düşüşle kapattı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 4,54 değer kaybıyla 473,82 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 4,38 düşüşle 7.702,08 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,78 gerileyerek 6.927,12 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 4,26 değer kaybıyla 19.761,89 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 5,18 azalışla 32.853,98 puana indi.

Kripto paralar çakıldı

Piyasaların en volatil varlıkları kripto paralarda da sert düşüşler görüldü.

Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 10,58 azalarak 2 trilyon 390 milyar dolara geriledi.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 10'dan fazla düşerek 75 bin doların altına indi. Ethereum'un fiyatı da yaklaşık yüzde 22 değer kaybederek bin 421 dolar seviyesine geriledi.

Petrol ve gaz fiyatları dibi gördü

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, mayıs vadeli kontratlarda megavatsaat başı gaz fiyatı bugün bir önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 4 düşerek 35 eurodan açıldı.

Gaz fiyatları, açılışın ardından yüzde 8 azalarak 33,5 euroya kadar geriledi. Böylece, Avrupa'da gaz fiyatları Mayıs 2024'ten beri görülen en düşük seviyeye geriledi.

Brent petrol, 63 dolara kadar gerileyerek 4 yılın en düşük seviyesine indi.

