Hareketli bir gün oldu

Dünya Fiziksel Aktivite Günü kapsamında dün İskele Belediyesi Halk Plajı'nda çeşitli aktivite istasyonları kurularak her yaş hareket etmeye teşvik edildi.

Kıbrıs Türk Fiziksel Aktivite Derneği’nin organizasyonu İskele Belediyesi’nin DAÜ Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü, DAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretmen ve öğrencileri ile Sema Maviş'in destekleriyle hayat buldu.

Fiziksel Aktivite Derneği, konuyla ilgili açıklamasında, günümüzde hareketsiz yaşamın başta kalp rahatsızlıkları olmak üzere çeşitli kronik hastalıklarla doğrudan ilişkili olduğunu kaydetti.

Sağlıklı yaşam için hareketi hayatın bir parçası haline getirip, hemen bugün sağlığa yatırım yapılması gerektiği kaydedildi.

En yararlı fiziksel aktiviteler olan egzersiz veya spora katılım için zaman yaratmanın önemine işaret edilen açıklamada, ev işlerine yardımcı olmak, merdiven çıkıp inmek, arabayı uzağa park ederek yürüme fırsatı yaratmak gibi stratejilerin gün içindeki hareketliliği artırabileceğine işaret edildi.