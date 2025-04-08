Ödüller dağıtıldı

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın geleneksel olarak düzenlediği 22. Kanserle Savaş İçin Afiş ve Slogan Yarışması ödül töreni ve sergi açılışı İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda yapıldı.

Etkinliğe; Temel Sağlık Dairesi Müdürü Dr. Vesile Erdoğan Topçoğlu, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, öğrenciler, öğretmenler, veliler, yarışma jürisi ve sponsor firma Commercial Insurance yetkilileri katıldı.

"Düşlediğim Sağlıklı Yaşam" ve "Düşlediğim Çevre” konulu 45 okuldan 2 bin 540 eserin yer aldığı yarışmaya, bu yıl ilk kez Çocuk Onkoloji Okulu’ndan katılım sağlandı. Çocuk Onkoloji Okulu İlköğretim kısmında yer alan üç öğrenci de kendi kategorilerinde ödüle layık görüldü.

Vakıf Mütevelli Heyeti Üyesi Meltem Nalbantoğlu tarafından sponsor firma Commercial Insurance Hasar Müdürü Ayten Kızıltoprak’a plaket takdim edildi.

Ödüllerin dağıtılması ve serginin gezilmesinin ardından etkinlik sona erdi.

Yarışmada ödüle layık görülen öğrenciler

“Ana sınıf kategorisi mansiyon ödülleri:

Kemal Süleymanlar (Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu), Azra Özbahar (Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu), Nefes Arcan (Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu), Irmak Kösem (Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu), Dilay Dalili (Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu), Amine Derin Demir (Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu), Miray Sezer (Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu), Hazal Er (Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu), Elif Yaşar (Karşıyaka Merkez İlkokulu), Nisa Bayandursun (Şht. Salih Terzi İlkokulu), Esila Gündüz (Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu), Ravza Büyükertaş (Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu) ve Güney Zileoğlu (Fazıl Plümer Anaokulu).

İlkokul 1., 2. ve 3. Sınıf Kategorisi:

1-) Almira Akcan (Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu).

2-) Hena Özkardeşkaya (Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu).

3-) Zehra Barburoğlu (Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu).

İlkokul 1., 2. ve 3. Sınıf Kategorisi mansiyon ödülleri:

Lavin Günsaya (Çocuk Onkoloji Okulu), Sahil Sönmez (Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu), Derin Yürüker (Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu), Mira Arslan (Karaoğlanoğlu İlkokulu), Sara Li (Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu), Zühan Halkseven (Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu).

İlkokul 4. Ve 5. sınıf kategorisi:

1) Dilber Sakallı (Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu).

2) Mehmethan Alıç (23 Nisan İlkokulu).

3) Yalkın Can (Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu).

İlkokul 4. ve 5. sınıf kategorisi mansiyon ödülleri:

Hilal Nur Biçer (Çocuk Onkoloji Okulu), Muhammed Akad (Çocuk Onkoloji Okulu), Aral Özkan Sönmez (Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu), Farah Aleyna Şanverdi (Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu), Sahra Gencer (Karaoğlanoğlu İlkokulu).

Ortaokul kategorisinde mansiyon ödülleri:

Elvin Baş (Bayraktar Ortaokulu), Elina Salmani (Canbulat Özgürlük Ortaokulu), Türel Özer Balta (Canbulat Özgürlük Ortaokulu), Dilan Haydaroğlu (Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu), Melisa Özmenek (Lapta Yavuzlar Lisesi), Serpil Akşahin (Lapta Yavuzlar Lisesi), Asi Alsancak (Türk Maarif Koleji), Elif Soyer (Gazimağusa Türk Maarif Koleji).

Lise kategorisi:

1) Semina Koçak (20 Temmuz Fen Lisesi).

2) Fatma İpek Çak (Doğa International Schools-Girne).

3) Hilal Sarıkaya (Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi).

Lise kategorisi mansiyon ödülleri:

Ayaz Mehmet Vurdu (Lapta Yavuzlar Lisesi), Asya Kartal (Lefkoşa Türk Lisesi), Derin Biren (Doğu Akdeniz Doğa Koleji-Gazimağusa).

Özel kategori:

1) Buğçem Haşimoğlu (Atatürk Meslek Lisesi)

2) Cihan Konar (Atatürk Meslek Lisesi)

3) Bedirhan Kocaman (Atatürk Meslek Lisesi)

Özel kategori mansiyon ödülleri:

Buğçem Haşimoğlu (Atatürk Meslek Lisesi), Dursun Erkanlı (Gazimağusa Meslek Lisesi).”



