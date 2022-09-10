Baldız da şikayetçi 

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Tuzla’da, boşanma aşamasındaki eşinin engelli teyzesine cinsel tecavüzde bulunduğu ileri sürülen A.A. isimli polis memuru hakkında baldızından da şikayet geldi. Polise giden baldızın ifadesinde eniştesi olan zanlının “sana büyü yapıldı” diyerek kendisiyle cinsel ilişkiye girdiği yönünde iddiada bulunduğu belirtildi. Polisin soruşturması sürerken, zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye mesele ile ilgili bilgi veren polis çavuşu Mehmet Emin Doğan, 7 Eylül 2022 tarihinde, adli şubeye gelen müşteki kadının, bir ifade verdiğini ve 16 Ağustos 2022 tarihinde, zanlının, evde kimsenin olmadığı bir esnada, tekerlekli sandalyede bulunduğu anda, elbisesini kaldırarak göğsüne dokunmak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu anlattığını açıkladı. Polis, yine şikayetçinin aynı ifadede, zanlının, 18 Ağustos 2022 tarihinde, elbisesini kaldırmak istediğini ancak izin vermeyince şortunu indirdikten sonra cinsel tecavüz suçunu işlediğini iddia ettiğini aktardı.

“Sende büyü var” diyerek ilişkiye girdi

Zanlının boşanma aşamasındaki eşine de 20 Ağustos 2022 tarihinde, “seni öldürürüm, bu evden gideceksin” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğu yönünde de bir şikayette bulunulduğunu aktaran polis, önceki gün A.A.’nın baldızının da ifade verdiğini ve eniştesinin kendisine, “sana büyü yapıldı” diyerek cinsel ilişkiye girdiğini iddia ettiğini ifade etti. Polis, iddiaların ciddiyetine de vurgu yaptı ve mahkemeden ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 5 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.