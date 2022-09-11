Bölgeye renk katıyor

Tatlısı Belediyesi tarafından, bölgede yoğun olarak yetişen harnup ve harnup ürünlerini ön plana çıkartmak ve bu konudaki farkındalığı arttırmak amacıyla gerçekleştirilen Harnup Festivali bu akşam sona eriyor.

Tatlısu Belediyesi düğün salonunda 8 Eylül’de açılışı gerçekleştirilen festival renkli anlara sahne oluyor.

Festivalin ilk gecesinde halk dansları, illüzyon, akrobasi gösterileri ile Balkan müziğinin sevilen sanatçısı Cüneyt Şentürk’ün müzik dinletisi yer aldı.

Festivalin ikinci günü ise “Çocuklar güzeldir” geçidiyle başladı. Tüm çocuklar çeşitli unvanlarla güzel seçildi. Gece gizem, sihir ve eğlenceli şovlarla devam etti.

Ülkenin değerli gruplarından SOS’un 4 önemli müzisyeninin eşlik ettiği Şirin ve Murat Mermer konseri, ayrı, ayrı sahneleri ve düetleriyle mükemmel bir şekilde devam etti. Gecenin sonlarına doğru Tatlısu Belediye Başkanı A. Hayri Orçan sanatçılara Harnup Festivali'ne özgü hediyeler takdim etti.

Festivalin üçüncü gününde ise Enver Ertaş’ın gizem ve eğlenceli şovu ile başladı. Daha sonra Comedy Juggling şov ile Zenco sahne aldı. Finalde ise Türkiye’nin ünlü ve sevilen gruplarından Kolpa, hayranlarıyla buluştu.

Gece boyunca ise yine canlı heykel performansı festivale renk kattı.

Orçan: Harnub hak ettiği değeri görmeye başladı

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan harnubun devletten hiçbir katkı ve destek almadan ihraç edildiğine işaret ederek eski yıllara nazaran bu yıl harnubun hak ettiği değeri görmeye başladığını belirtti.

Festivalin iletişim sponsoru Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçük Özdemir de böylesi bir festivale katılarak katkı koymaktan dolaysı son derece memnun olduğunu ifade etti.

Festivale katılan konuk belediye başkanları, Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yıldırım ile Altınova Belediye Başkanı Metin Oral da Türkiye ile KKTC arasında çok güçlü bir bağ bulunduğuna işaret etti.

Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2022, 10:23