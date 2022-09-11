Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’nın Güney Kıbrıs’a günübirlik ziyaret ve bu çerçevede yaptığı görüşme ve konuşmalar Rum basınında geniş yer buldu.

Fileleftheros Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşen, Rum meclisine hitap eden, Meclis Başkanı Annita Dimitriu ile “Ledra Caddesi”ni gezen Metsola’nın İsmet Güney’in kızı Nilgün Güney’e Kıbrıs Bayrağı’nın verilmesi seremonisinde DİSİ Başkanı ve partinin başkan adayı Averof Neofitu’ya eşlik ettiğini yazdı.

Habere göre, Metsola, ziyaretinde, "Avrupa’nın her zaman Güney Kıbrıs’ın tarafında olacağı, Kıbrıs bölünmüş kaldığı sürece Avrupa’nın tamamlanmış olmayacağı ve Güney Kıbrıs’ın, enerji terkibinin şekillendirilmesinde Avrupa’nın ana stratejik ortağı olabileceği” mesajlarını verdi.

Nikos Anastasiadis, Metsola ile görüşmelerinin ardından düzenledikleri basın toplantısında, adadaki fiili durumun kabul edilemez olduğu görüşünü tekrarlayarak “ülkeyi yeniden birleştirme çabalarını AB ve Avrupa Parlamentosu’na dayalı sürdürdüklerini söyledi. Kıbrıs sorunundaki çıkmazın Türk tarafının BM genel sekreter temsilcisi atanmasını ret, iki devlet çözümünde de ısrar etmesinden kaynaklandığını iddia etti. Enerji konusuna da değinen Anastasiadis “”Doğu Akdeniz kayda değer bir alternatif enerji güzergahı olabilir ve Kıbrıs buna kendi yöntemiyle katkıda bulunmaya hazırdır” dedi.

Metsola ise “Tek bir Kıbrıs olabilir. Tek, üniter, egemen Avrupa devleti. Bütün sakinleri Avrupa vatandaşı olacak BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca iki toplumlu iki kesimli federasyon” ifadesini kullandı. Şu anda bu yöndeki müzakerelere ivme kazandırılması gerektiği görüşünü de belirten Metsola şunları ekledi:

“ihtiyacımız olan güveni tesis etmektir ve AB tarafından ısrarla kınanan son faaliyetler doğrudan müzakerelerin yeniden başlamasını tehlikeye sokuyor. Maraş çatışma noktası değil, iki toplumlu işbirliği örneği olmalı. Karşılıklı faydalı bir sonuç mümkündür ve AP bütün kaynaklarını hizmetinize sunmak için orada olacak.”

Avrupa meselesi

Gazete, Roberta Metsola’nın Rum Meclisi’nde yaptığı konuşmayı “Güven Yaratılmasından Söz etti… ‘Bir Üye Devletin Bölünmüşlüğü Avrupa Meselesidir’” başlığı altında aktardı.

Gazeteye göre, “AB’nin bir üye devletinin bölünmüşlüğü yalnız Kıbrıs sorunu değil, Avrupa’nın meselesidir ve AB buna top yükün cevap vermelidir” diyen Metsola özetle şunları ekledi:

“Barış için, BM planı himayesinde tek Kıbrıs’ın sağlanması için insanları yakınlaştırmak gerekir. Daha açık olayım, tek yol, egemen bir Avrupa devleti üzerinden, BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun iki bölgeli iki toplumlu bir federasyon üzerinden ilerlememizdir. Kıbrıs’ın meydan okumaları Avrupa’nın da meydan okumalarıdır. Kıbrıs bölünmüş kaldığı sürece Avrupa hiçbir zaman tamamlanmış olmayacak.

Maraş’ta olduğu gibi, fiili durumun bozulması, güven tesis edilmesi ve uygulanabilir çözüm bulunması çabalarını ciddi tehlikeye sokar. Güven yaratmalıyız. Herkesin karlı çıkacağı, toplumlar arasında güven yaratacak bir sonuç olabilir, olmalıdır. Bunun için AP’nin bütün kaynaklarının emrinize amade olduğuna inanıyorum.”